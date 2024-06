Un vertige est une sensation de mouvement autour d'une personne ou une perte d'équilibre de la personne elle-même. Il faut distinguer le vertige rotatoire, la sensation vertigineuse et le malaise. Le docteur Vincent Valinducq nous en dit un peu plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le vertige rotatoire se caractérise par l'impression de voir la pièce dans laquelle on se situe qui tourne. Parfois, le patient lui-même à l'impression de déplacer. Dans les deux-cas, il y a la notion de mouvement. La sensation vertigineuse se manifeste différemment. Le patient se sent comme en état d'ébriété sans avoir consommé une goutte d'alcool. Le malaise quant à lui s'accompagne d'une sensation de faiblesse, d'étourdissement et occasionnellement d'une perte de connaissance. Cela peut arriver quand on se lève trop vite d'une chaise par exemple, mais ce n'est pas un vertige. Les explications de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Pourquoi a-t-on des vertiges ?

Les vertiges sont liés à un dysfonctionnement de la fonction de l'équilibre. Le cerveau reçoit des informations des yeux, de l'oreille interne, mais aussi des capteurs qui se situent au niveau des articulations. Quand tout va bien, toutes ces informations convergent vers le cerveau qui peut les traiter normalement et permettre au corps de pouvoir bouger, s'asseoir, se lever sans tomber. En revanche, lorsque l'un des capteurs dysfonctionne, le cerveau est perdu et ne peut plus transmettre les informations au corps. Le plus souvent, le vertige positionnel paroxystique bénin est causé par une anomalie au niveau de l'oreille interne. Des petits cristaux dans l'oreille se mettent à se déplacer et le cerveau ne parvient pas à interpréter ces mouvements brusques. Résultat : tout se met à bouger et cela provoque un vertige rotatoire.

Comment chasser les cristaux ?

Il faut consulter un médecin afin que ce dernier puisse faire un bilan médical et poser un diagnostic. Il pourra identifier où se situent les petits cristaux. Pour traiter le vertige, le professionnel de santé (ORL ou kinésithérapeute vestibulaire) effectue des manœuvres, parfois impressionnantes, pour chasser les cristaux au niveau de l'oreille interne. Le patient devra également prendre à garde à ne pas faire de mouvements brusques pour ne pas enclencher de vertiges.

Quand faut-il s'inquiéter ?

Lorsque les vertiges deviennent invalidants, que le patient n'arrive plus à marcher ou à tenir de debout, il est important de rendre visite à son médecin. Si les vertiges s'accompagnent de maux de tête, de troubles de la vue ou de la parole ou interviennent après un traumatisme crânien, il faut se rendre aux urgences. En revanche, s'il s'agit de vertige positionnel paroxystique bénin occasionnel, un passage chez le médecin n'est pas urgent, mais préférable. Un conseil : n'oubliez pas de noter quand se déclenchent les crises de vertiges afin de pouvoir donner le maximum le médecin à poser son diagnostic.