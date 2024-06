Selon des études scientifiques, 8 % de la population souffre d'un trouble "dys". Il s'agit d'un trouble du langage et de l'apprentissage. Vincent Valinducq détaille les dix choses importantes à savoir sur ce dysfonctionnement.

Savez-vous quel est le point commun entre Mika, Steven Spielberg et Tom Cruise ? Le talent, certes, mais ils souffrent surtout de troubles "dys", comme 8 % de la population. Les troubles "dys" sont multiples : ils peuvent concerner le langage, la parole, les gestes, l’écriture ou les chiffres. Le docteur Vincent Valinducq nous en dit plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

3 à 5 % des enfants sont atteints d’au moins un trouble dys

Parmi les troubles "dys" les plus fréquemment rencontrés, on retrouve la dyslexie (trouble de la lecture), la dysorthographie (trouble de l’écriture), la dysphasie (trouble de la parole), la dyspraxie (trouble du geste, caractérisé par des difficultés à fermer les boutons d’une veste, faire des lacets, etc.) et la dyscalculie (trouble des chiffres). À savoir que 3 à 5 % des enfants sont touchés par l’un de ces troubles, soit en moyenne un enfant par classe.

Mais en tant que parents, quels signes peuvent vous alerter d’un possible trouble "dys" chez votre enfant ? Vincent Valinducq retient trois points : l’observation, le questionnaire et les âges repères. Par exemple, si vous remarquez que votre enfant présente des difficultés à écrire, lire ou parler, il pourrait s’agir d’un trouble"dys". Attention toutefois à ne pas confondre trouble "dys" et retard de l’apprentissage. Le questionnaire, réalisé par des enseignants ou des médecins généralistes, permet d’identifier le trouble. Enfin, pour les âges repères, si votre enfant présente des soucis de lecture en CE1, il pourrait s’agir d’une dyslexie plutôt que d’un simple retard dans l’apprentissage.

Seule la prise en charge pluridisciplinaire aidera votre enfant

Vous avez peut-être entendu parler de lunettes ou de lampes "miraculeuses" pour les enfants ayant des troubles de la lecture. En réalité, prenez garde : aucune étude scientifique n’a, à ce jour, approuvé les bienfaits de ces objets. Pour l’heure, la seule façon de traiter ces troubles est la prise en charge pluridisciplinaire. Il est conseillé de consulter un ergothérapeute, un psychomotricien ou un psychologue. Ces professionnels permettent à l’enfant de développer des mécanismes de compensation et d’évitement pour mieux vivre avec son trouble. À noter que le diagnostic de troubles "dys" peut aussi se faire à l’âge adulte.