VIDÉO - Animaux de compagnie : le secret de la longévité ?

Les bienfaits des animaux de compagnie sur notre moral sont bien connus depuis longtemps. Ils auraient aussi un effet direct sur notre santé. Selon une étude, ils permettraient de ralentir la perte de mémoire et les difficultés d'élocutions.

Entre les Français et les animaux, c’est une véritable histoire d’amour. Près de la moitié de la population française possède un animal de compagnie. Pour certains, comme Christian, c’est même le seul être vivant de la maison. Il sert à Pépère, son chat de huit ans, un repas trois-étoiles.

Son chat, c’est parfois la seule occupation de Christian dans la journée. "Même si on dit que mon chat est assez indépendant, c’est quand même quelqu’un qui a besoin de la présence de son maître. (…) C'est mon compagnon. L’avantage qu’il y a, c’est que ça ne rouspète pas.", s’amuse-t-il.

Plus qu’une compagnie, les animaux domestiques permettent aux personnes seules de plus 55 ans d’être en meilleure santé. C’est la conclusion d’une récente étude. "Vous vous exprimez avec votre animal ; vous vous parlez, ça va stimuler les capacités de langage. Et probablement de devoir continuer à faire des efforts pour s'exprimer le mieux possible pour pouvoir se faire comprendre tout simplement. On suppose que ça stimule cette zone du cerveau qui est indispensable à l’expression", explique Dr Delphine Thomas du centre hospitalier Roland Mazoin Saint-Junien (Haute-Vienne). La France fait partie des trois pays européens comptant le plus d’animaux domestiques.