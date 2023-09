VIDÉO - Anti-migraines, anti-poux… Ces lunettes qui vont vous changer la vie

Des millions de lunettes de toutes les couleurs, pour tous les goûts, des plus originales aux plus classiques, mais les plus innovantes, ce sont ces verres censés protéger contre les migraines ophtalmologiques. Ces lunettes ne sont pas équipées de simples verres anti-lumière bleue, mais agissent comme des filtres. Elles sont vendues entre 100 et 400 euros en fonction de la correction, et ont séduit une opticienne que nous avons rencontré.