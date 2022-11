Antibiotiques : pourquoi les médecins en prescrivent trop ?

La France est "encore trop consommatrice d'antibiotiques", estime Santé publique France. Et pour cause : "C'est le 4e pays européen le plus consommateur derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie", souligne l'agence qui rappelle que les antibiotiques n'ont aucun intérêt contre des infections virales comme la grippe ou la bronchiolite. Et ce n'est pas faute de le répéter. Ainsi, chaque hiver depuis 2001, il est impossible de ne pas avoir entendu ce slogan : "Les antibiotiques, c'est pas automatique". Durant dix ans, cette règle a été appliquée par les médecins, mais depuis 2021, ils en prescrivent de plus en plus.