Apnée du sommeil : alerte sur des respirateurs

Depuis sept ans, Elisabeth Mesguich a besoin de cet air là pour dormir. Elle fait de l'apnée du sommeil. Mais depuis des jours, ces nuits sont redevenues très courtes. Elle ne s'en sert plus. Elle a appris sur Internet que son appareil était potentiellement dangereux. Cela fait huit mois que sa machine a dû être remplacée. Depuis juin dernier, des respirateurs Philips sont suspectés d'être à l'origine de maux de tête, de toux et même de risque de cancer. 350 signalements ont été recensés en France. En cause : une mousse insonorisante à l'intérieur qui libérerait des particules toxiques.