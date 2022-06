"Des AVC ont été découverts 48 heures plus tard" : les Ehpad Korian à leur tour visés par des plaintes

"Il n'avait pas de douche, je suppose qu'il était lavé au gant", témoigne dans le reportage de TF1 ci-dessus Emmanuel, à propos de son père André, hébergé entre 2017 et 2018 dans un établissement Korian des Yvelines. "Quand on donne à boire à son père et qu'il boit plusieurs verres d'affilée parce qu'il semble déshydraté", poursuit-il scandalisé, "ce n'est pas agréable". Emmanuel, qui a retiré son père de l'établissement, fait partie des proches qui ont choisi de porter plainte contre le groupe