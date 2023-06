VIDÉO - Attention à vous, la saison des moustiques tigres a commencé

Pour se débarrasser des moustiques, certains particuliers optent pour des solutions plus radicales que le maniement d'une raquette électrique et font appel à des entreprises spécialisées dans les nuisibles. Frédéric Torrelles, responsable technique chez DKM Experts, alerte deux de ses clients sur l'eau en stagnation que l'on peut trouver dans leurs sculptures décoratives. Une eau déjà polluée par une abondance de larves. Il est donc fortement conseillé de vider cette eau, ou même d'installer un film par-dessus. Pour les moustiques adultes, Frédéric Torrelles sort l'artillerie lourde et installe des pièges. "Pour attirer les moustiques, on va mettre en place un attracteur à base de phéromones. Ça piège essentiellement les mâles, on veut limiter la fécondation", précise-t-il. Une fois fécondée, chaque femelle peut donner naissance à plus de 700 moustiques au cours de sa vie.