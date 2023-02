VIDÉO - Avoir un chat est bon pour la santé : les études qui le prouvent

Vivre avec un félin aurait ainsi un effet positif sur la santé mentale. En 2015, une étude australienne a interrogé 92 propriétaires de chats et 70 personnes n'ayant aucun animal de compagnie. Dans l'ensemble, les premiers présentaient une "meilleure santé psychologique" : ils se disaient plus heureux, plus confiants, moins nerveux, affirmaient mieux dormir et avoir une meilleure concentration, liste un article d'un magazine de l'université de Berkeley, qui cite l'enquête.

Des pouvoirs parfois même supérieurs à ceux de nos proches. Les célibataires ayant un chat sont moins souvent de mauvaise humeur que les personnes ayant à la fois un chat et un partenaire, selon une étude de 2003. Quant aux enfants, plus ils sont attachés à leur chat, plus ils se sentent en forme, pleins d'énergie et moins ils ont le sentiment d'être seuls et tristes, d'après une enquête menée auprès de plus de 2200 Écossais âgés de 11 à 15 ans. "Avant, je m'amusais toute seule dans ma chambre, et maintenant, je joue beaucoup plus avec Tabata", confie par exemple Lou dans le reportage de TF1.