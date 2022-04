Bactérie E. coli : comment se protéger ?

Malgré tout, il est déconseillé d'en donner aux enfants de moins de 5 ans. Il en est de même pour les laits et le fromage non pasteurisé, c'est-à-dire non chauffé. Autre consigne, se laver les mains avant de cuisiner et de changer de couteau entre deux aliments. Quant aux légumes, potentiellement arrosés avec des eaux contaminées, il faut les laver correctement. Et pour plus de résultats, ne pas hésiter à rajouter du vinaigre blanc.