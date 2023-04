VIDÉO - Bien-être intestinal : prendre des probiotiques est-il vraiment utile ?

Ces fameux probiotiques, on les retrouve aussi dans les rayons des pharmacies. Vendus entre 15 et 40 euros, ils promettent de répondre à vos problèmes de digestion ou de renforcer votre système immunitaire. "Ce sont des produits intéressants qui vont plutôt faire du bien à l’organisme. Donc, on peut les utiliser sereinement", assure Eric Myon, pharmacien à Paris. "Après, c’est vraiment la souche et la dose qui font son efficacité. La question est de savoir de quoi on a besoin par rapport à son état de santé. Ça ne sert à rien de les prendre tous et tout le temps", souligne-t-il. L’engouement autour du microbiote va encore plus loin.