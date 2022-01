Bientôt tous myopes ?

Si la myopie, trouble visuel, est souvent héréditaire, il est aussi provoqué par nos modes de vie. Les activités en extérieur se réduisent alors que l'exposition à la lumière naturelle est fondamentale pour préserver une bonne vue. Et puis nous passons trop de temps à lire que ce soit sur l'écran ou le papier. Ce qui explique l'explosion des cas de myopie même chez les enfants. On estime que 20% des enfants de moins de six ans voient mal de loin.