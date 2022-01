Bientôt tous myopes ? La maladie des temps modernes

À l'avenir, verrons-nous tous net de près, mais flou de loin ? D'ici 2050, près de la moitié de la population mondiale pourrait être myopes. Un enfant a deux fois plus de risques d'être myopes si un des parents l'est. Six fois plus si les deux parents sont myopes. Mais si la maladie progresse, c'est plutôt aujourd'hui à cause de nos modes de vie et de travail. "Je porte des lentilles tous les jours. Effectivement, avec l'âge, je me rends compte que ma myopie s'aggrave parce que je passe énormément de temps sur les écrans", constate Li Cai, fondatrice de Lyanne. Trop de temps passé à lire tout près et nos yeux perdent l'habitude de regarder loin.