Biscuits apéritifs allégés ou à base de légumes : "Ils ne sont absolument pas équilibrés"

Deux Français sur trois prennent l'apéritif au moins une fois par semaine. Depuis quelques années sont apparus des biscuits moins salés et moins gras, présentés comme sains, équilibrés ou même bio. Une étude révèle que les arguments nutritionnels avancés par les industriels sont pour le moins flatteurs.

Moins de sel, moins de gras, des légumineuses bio "riches en fibre" et "sources de protéines" comme les lentilles ou les pois chiches… En achetant un de ces paquets, qui ont envahi les rayons des produits apéritifs ces dernières années, on a presque l'impression de se mettre au régime. "C’est bon pour la santé, les lentilles", croit ainsi savoir une cliente interrogée par TF1 à la sortie d’un supermarché. Méfiez-vous car, selon l’enquête que vient de publier le magazine Que choisir, ces biscuits n'offrent quasiment aucun intérêt nutritionnel. Et sont plus chers.

"Sur les 21 produits qu'on a analysés, plus de la moitié cachait en fait un Nutri-Score D, donc ils ne sont absolument pas équilibrés, détaille à notre micro Elsa Abdoun, journaliste à l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, en prenant l’exemple d’un paquet de biscuits aux pois chiches. Ce produit se présente comme étant à base de légumineuses. Il a la forme du pois chiche, la couleur du pois chiche, mais quand on regarde à l’arrière du paquet, la semoule de pois chiche n’arrive qu’en seconde position dans la liste des ingrédients, de l’ordre de 28%, après la semoule de maïs." Quant aux doses de sel et de gras, respectivement affichées en baisse de 45% et de 82% à l’avant, elles restent tout de même problématiquement élevées.

Pour Vanessa Bedjaï-Haddad, diététicienne-nutritionniste, ces aliments sont ultra transformés, ce qui annule de facto tous les soi-disant bienfaits nutritionnels : "On a des amidons, du lactosérum en poudre, du sel, du sucre, du chlorure de potassium, des arômes artificiels… Pourquoi pas proposer des chips dans des versions moins caloriques, moins grasses et moins salées ? Mais ça n’en devient pas pour autant un produit sain." Soulignons donc les efforts des industriels, qui diminuent le sel et le gras dans leurs produits apéritifs. Mais rappelons que cela ne doit surtout pas devenir une excuse pour en manger deux fois plus.