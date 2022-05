Boire du café, bon pour la mémoire et pour le cœur ?

Au-delà de la caféine, le grain de café contient une centaine de substances qui, elles aussi, peuvent avoir des bénéfices. Contrairement aux idées reçues, boire du café serait même bon pour le cœur. C’est ce qu’ont montré deux études américaines. “Le fait de boire deux à trois tasses de café par jour réduisait le risque d’accident cardio-vasculaire, et ne provoquait pas non plus de trouble du rythme cardiaque, comme on le disait autrefois”, déclare Pr Claire Mounier-Véhier, cardiologue et professeur à l'Université de Lille.