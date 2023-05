VIDÉO - "Bombe calorique" : le french tacos, à consommer avec modération

Une galette de blé, de la viande, des frites et de la sauce. Depuis des années, le "french tacos" séduit de plus en plus, et notamment un public jeune. Mais ce sandwich est une véritable bombe calorique, comme le révèle une étude menée par l'association nationale de défense des consommateurs et des usagers CLCV, publiée ce jeudi 25 mai.

La CLCV, qui a comparé cinq enseignes de "french tacos" (O’Tacos, Chamas Tacos, Tacos Avenue, Le Tacos de Lyon et Nawab Kebab), explique que la valeur énergétique d'un tacos de 100g est "similaire à celle d'un burger" mais, rapporté à leur taille, ils apportent en réalité "en moyenne presque 3 fois plus de calories qu’un burger".