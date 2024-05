Consommation d'alcool : à partir de quand devient-elle réellement dangereuse pour la santé ?

La consommation d'alcool sans danger n'existe pas, mais il n'y a pas de quantité minimale également. Des études ont montré qu'un verre de vin augmente le risque de développer certains cancers. Les précisions de Vincent Valinducq.

Nul doute que la France et ses habitants entretiennent une relation un tantinet toxique avec l’alcool. En témoigne la présence d’Artus sur le plateau de "Quelle époque" ce samedi. Ce dernier a indiqué avoir fait le choix d’arrêter l’alcool et la cigarette pour se débarrasser de ses angoisses quotidiennes. Ce à quoi la présentatrice et journaliste Léa Salamé lui a répondu être "devenu chiant", provoquant ainsi une tempête sur les réseaux sociaux. Néanmoins, la consommation d’alcool excessive est évidemment dangereuse pour la santé, c’est connu, mais à partir de quel stade ? Les précisions du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Deux verres par jour, pas tous les jours !

Premièrement, à savoir que la consommation d’alcool sans risque n’existe pas. De nombreuses études ont par ailleurs démontré que même un seul verre de vin ou une bière augmente le risque de développer certains cancers. De plus, Santé publique France a dévoilé, cette semaine, le nombre de personnes atteintes de tension artérielle due à leur consommation excessive d’alcool : 650 000 Français. Mais à partir de quand notre consommation d’alcool devient-elle abusive ? Il est recommandé de ne pas boire plus de deux verres par jour… mais pas tous les jours ! L’idée n’est pas d’interdire, mais plutôt de poser des repères pour limiter les risques.

Selon Alcool info service, "une bière, un verre de whisky, un verre de vin ou encore un pastis tels qu’on les sert dans les bars contiennent tous approximativement la même quantité d’alcool pur : environ 10 grammes" d'alcool pur. Par exemple, un verre de vin à 12° équivaut à 10 cl de liquide, un verre de pastis ou de whisky, respectivement 45° et 40°, représente 2,5 cl d’alcool, et un demi de bière de 5° équivaut à 25 cl. Les risques encourus sont donc les mêmes, qu’importe quel alcool vous ingérez.

Moins de stress, un sommeil plus qualitatif…

Pour vérifier que votre consommation d’alcool n’est pas excessive, Vincent Valinducq vous recommande de noter le nombre de verres bus par jour, sur plusieurs semaines. Aussi, les sites internet alcoomètre.fr et automesure.com vous permettent de la calculer et de vous assurer que vous n’êtes pas tombé dans la dépendance. Dans le cas contraire, et pour votre santé, il est important de se faire aider par un professionnel pour arrêter l’alcool. En consultant votre médecin généraliste, ce dernier peut aussi évaluer, avec quelques symptômes, si vous êtes devenu accro ou non. Il vous conduira ensuite vers un addictologue ou vous renverra vers le numéro d’Alcool info service : 0980 980 930.

Le mois de janvier est connu pour être le mois du "Dry january", ce défi qui propose de ne pas consommer d’alcool jusqu’en février. Grâce aux nombreuses personnes qui se prêtent au jeu, les études ont montré qu’au bout d’un mois seulement, la peau devient plus resplendissante, que l’on dort mieux et que l’on se sent moins stressé.