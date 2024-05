Les antibiotiques soignent-ils tout ? Les bêta-bloquants peuvent-ils traiter l'anxiété ? Autant de questions que beaucoup de personnes peuvent se poser. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, le docteur Jean-Marc Sène répond aux interrogations les plus courantes en matière de médicaments.

À l’ère du tout internet, chacun peut se rendre sur des sites spécialisés pour s’autodiagnostiquer. C’est une erreur, car si Docteur Internet est un formidable outil, il ne remplace jamais une consultation. Par ailleurs, les médecins rappellent qu’il faut éviter l’automédication, d’autant plus que l’on entend tout et son contraire en matière de médicaments. Jean-Marc Sène nous apprend à démêler le vrai du faux dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les antibiotiques guérissent toutes les infections

C’est évidemment faux. Les antibiotiques sont prescrits soit pour tuer des bactéries soit empêcher leur prolifération et ils ne sont actifs que contre un certain type de bactérie. Aussi, si la bactérie n’est pas dans son spectre d’activité, l’antibiotique ne peut pas agir. Par ailleurs, ce médicament n’est jamais prescrit pour traiter une infection virale comme la grippe, le rhume ou l’angine virale.

Les médicaments génériques sont moins efficaces

C’est faux. Ces médicaments contiennent les mêmes principes actifs en même quantité que les médicaments de marque. En revanche, ce qui diffère, c’est l’enrobage du médicament et les autres composés, les excipients. Par ailleurs, les médicaments génériques font l’objet de moins d’essais que le médicament de marque, ce qui explique pourquoi ils sont moins chers.

On peut arrêter les antibiotiques dès lors que l’on se sent mieux

C’est faux. En arrêtant un traitement antibiotique avant la fin, on développe une résistance à ce médicament. Si on n’enlève pas l’ensemble des bactéries, celles-ci restent dans l’organisme et développent des mécanismes de défense.

Certains médicaments peuvent influencer les rêves

C’est vrai. C’est le cas des antidépresseurs qui ont une action sur le cerveau et qui peuvent influencer nos rêves. D’après des études neuroscientifiques, la mémorisation des rêves est modifiée. "Les antidépresseurs, dans leur grande majorité, réduisent la fréquence des rappels de rêves. Le contenu des rêves a tendance à devenir plus positif parallèlement à l’amélioration de la symptomatologie dépressive", explique une étude parue en 2015 dans La lettre du Psychiatre.

Les bêta-bloquants sont aussi utilisés pour traiter l’anxiété

C’est vrai. Ces types de médicaments sont utilisés pour traiter l’hypertension artérielle ou les pathologies qui touchent le cœur. Cependant, ils sont aussi efficaces pour traiter certains symptômes de l’anxiété comme les tremblements ou les signes cardiaques.