Aphtes : les conseils pour se débarrasser de ces petites plaies si douloureuses

Les aphtes sont des petits trous qui apparaissent quand un vaisseau sanguin se bouche. Ils peuvent être assez gênants et peuvent faire très mal. Le Docteur Vincent Valinducq nous explique, dans Bonjour ! La Matinale TF1, comment les éviter.

Il est tout petit pourtant, il peut nous gâcher le quotidien pendant un bon bout de temps : l’aphte est une petite ulcération blanchâtre bénigne et douloureuse. Il apparaît le plus souvent à l’intérieur des joues, des lèvres, sur les gencives ou sous la langue. Le docteur Vincent Valinducq nous explique comment prévenir leur apparition et comment en guérir dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quels sont les facteurs déclencheurs ?

Tout le monde peut être confronté aux aphtes, aussi bien les adultes que les enfants, au moins une fois dans sa vie. Cependant, leur fréquence diminue après 50 ans. Les aphtes apparaissent lorsqu’un petit vaisseau sanguin se bouche. Un trou se forme, le fond est blanc et le contour est rougeâtre. Et oui, il peut faire très mal. Toutefois, rien de grave. Les aphtes guérissent spontanément, il n'est nullement besoin de se rendre aux urgences, rappelle le médecin de la Matinale.

Il existe des facteurs qui déclenchent l’apparition de ces petits trous : cela peut être la consommation de noix, mais aussi la fatigue, le stress ou encore les menstruations et certains médicaments comme les anti-inflammatoires.

Que faire pour soigner les aphtes ?

En réalité, il faut surtout s’armer de patience. En effet, les aphtes disparaissent d’eux-mêmes au bout d’une dizaine de jours. Cependant, il existe des petits gestes à mettre en place pour soulager la douleur. Il est conseillé d’éviter les aliments acides, les fruits, les vinaigrettes. On privilégie le froid pour son côté anesthésiant et on utilise une brosse à poils souples pour le brossage des dents. Il existe aussi des petits pinceaux que l’on trouve en pharmacie pour appliquer un pansement sur l’aphte. Il est aussi possible de faire des bains de bouche, mais prudence, car ceux-là peuvent assécher les muqueuses et provoquer l’apparition d’autres aphtes. Il ne faut donc pas hésiter à demander conseils au pharmacien.

Les aphtes sont-ils graves ?

S’ils sont douloureux et gênants, en revanche, les aphtes ne sont pas graves. Néanmoins, s’il y a de la fièvre, si l’aphte persiste ou que les récidives sont fréquentes, il est recommandé de consulter un médecin, car cela peut être le signe d’une carence en vitamines, en fer ou une intolérance au gluten. Le médecin peut aussi demander à son patient s’il n’a pas constaté d’aphte sur les parties génitales parce que cela peut être le symptôme de la maladie de Behçet. Il s’agit d’une inflammation des vaisseaux sanguins et se manifeste par l’apparition d’aphtes buccaux ou génitaux et une atteinte des yeux, du système nerveux ou de la peau. En cas de doute, on s'adresse donc à son médecin.