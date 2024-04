Appendicite : comment la prévenir et à quel moment y penser ?

Une personne sur dix aura l'appendicite dans sa vie, et ce, à tous les âges. Il y a toutefois une petite majorité pendant l'adolescence et ceux entre 20 et 30 ans. À quel moment y penser ? Les conseils du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Il y a deux semaines, le pilote espagnol de F1, Carlos Sainz, a dû déclarer forfait au Grand Prix d’Arabie Saoudite à cause… d’une appendicite. En effet, c’est moins connu, mais l’on peut l’avoir à tous les âges. En moyenne, une personne sur dix aura déclaré l’appendicite au cours de sa vie. Généralement, cela touche les adolescents et les personnes âgées de 20 à 30 ans, plus majoritairement les hommes que les femmes. En revanche, les risques sont grandement diminués pour les moins de trois ans et les personnes âgées. Néanmoins, il nous arrive à tous d’avoir parfois très mal au ventre, alors à quel moment doit-on penser à l’appendicite ? Les conseils de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

68 000 interventions chirurgicales par an

Tout d’abord, à savoir que l’appendicite se situe en bas à droite de votre ventre. Il s’agit en réalité de l’appendice qui va s’enflammer lorsqu’il entre en contact avec un corps étranger ou qu’un ganglion lui tape un peu trop fort dessus. Au niveau des symptômes, les patients ont très souvent une douleur au ventre (en bas à droite donc), mais aussi des vomissements ou des nausées, de la fièvre, le tout accompagné d’une constipation.

Pour y remédier, il n’y a rien d’autre à faire que de passer par la case opération. Et d’urgence ! C’est d’ailleurs l’opération chirurgicale la plus répandue en France avec 68 000 cas par an. Le processus est assez rapide : à l’aide d’une cœlioscopie sous anesthésie générale, les professionnels vont sectionner l’appendice pour qu’il ne cause plus de souci à l’avenir. Cela peut se faire en une petite quinzaine de minutes. Si l’opération n’est pas effectuée, il peut y avoir des complications par la suite, telles qu’une péritonite ou un abcès appendiculaire.

Pour quelles autres raisons puis-je avoir mal en bas du ventre ?

Aussi, en cas de crise d'appendicite, avant de vous rendre à l’hôpital, il est conseillé d’éviter de boire, car cela pourrait retarder l’intervention chirurgicale. Si vous avez soif, humectez-vous les lèvres avec de l’eau. Ne prenez pas non plus de laxatifs, puisqu’ils pourraient augmenter les risques d’éclatement de l’appendice.

Fort heureusement, une douleur en bas du ventre n’est pas systématiquement synonyme d’appendicite. Elle peut aussi provenir d’une infection urinaire ou d’une gastro. Mais hormis l’appendicite, cette douleur peut aussi bien être une urgence s’il s’agit d’une grossesse extra-utérine ou une torsion du testicule. Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à consulter votre médecin au moindre doute.