Les animaux de compagnie sont bons pour notre santé. D'après des études, ils participent à diminuer le risque de faire une attaque cardiaque, mais aussi le taux de cortisol. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marc Sène passe en revue tous les bienfaits de nos amis à poils.

Les animaux de compagnie sont une source de joie et de bonheur. Ils sont les meilleurs amis des grands et des petits, ils nous offrent des moments inoubliables et parfois quelques galères. Fidèles, joueurs, loyaux, câlins… les chiens et les chats sont aussi très utiles pour nous garder en bonne santé. C’est ce que nous explique le docteur Jean-Marc Sène dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les animaux améliorent la santé cardio-vasculaire

Selon une étude publiée par l’American Heart Association dans le Journal of Vascular and Interventional Neurology, posséder un chien a des conséquences directes et positives sur la santé et notamment sur notre cœur. En effet, les propriétaires de toutous ont une pression artérielle plus basse, ils souffrent moins de maladies cardiaques et ils ont 33 % moins de risques de faire une crise cardiaque. Enfin, caresser un chien diminue la cortisone, l’hormone du stress, et augmente la sérotonine, l’hormone de la bonne humeur. Les ronronnements du chat, eux, font baisser le niveau de stress, la pression artérielle et aideraient même à consolider et cicatriser les tissus et les os. En effet, ils agissent comme des anxiolytiques chez l’homme et la fréquence d’onde du ronronnement (entre 25 et 50 hertz) est la même que celle utilisée par les médecins pour accélérer la cicatrisation de fractures osseuses.

Les animaux fortifient le système immunitaire

Cela a été prouvé scientifiquement, les enfants qui grandissent avec un animal de compagnie dans leur entourage ont un système immunitaire plus fort, ils souffrent moins d’allergies, mais ils font également moins d’asthme. En 2012, une étude américaine a montré que les bébés ayant été en contact avec des chiens attrapent moins d’infections de l’oreille et d’affections respiratoires. "La possession d'un chien peut être protectrice contre les infections de l'appareil respiratoire pendant la première année de la vie. Nous faisons l'hypothèse que les contacts animaux pourraient aider à faire mûrir le système immunitaire, menant à des réponses immunitaires plus efficaces et à des périodes d'infection plus courtes", rapportent les chercheurs dans la revue Pediatrics.

Bien choisir son animal de compagnie

Adopter un chien ou chat implique de grandes responsabilités. Il faudra s’en occuper pendant une quinzaine d’années, lui consacrer du temps et lui apporter tous les soins nécessaires. Si un chat est plus indépendant, un chien a besoin d’être sorti deux fois par jour au minimum pour faire ses besoins et se dépenser. Certes, c’est une source de joie, mais aussi une source de dépense. Il faudra donc penser à peser le pour et le contre avant de se lancer.