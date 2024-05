Bientôt un vaccin pour soigner l'asthme allergique ?

L'asthme est une maladie respiratoire chronique qui touche quatre millions de personnes dans l'Hexagone. Elle représente 60 000 hospitalisations et 1 000 décès par an. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Vincent Valinducq nous parle d'un vaccin contre l'asthme allergique qui pourrait bientôt voir le jour.

L’asthme est une inflammation des bronches. Lorsque les bronches sont saines, l’air peut circuler de manière normale. En revanche, dans le cas de bronches asthmatiques, au moment d’une crise, elles vont se resserrer et l’air a plus de mal à passer. Concrètement, les muscles lisses se contractent, la muqueuse s’inflamme, on note la présence de mucus et par conséquent, le patient ne parvient pas à respirer normalement. Ce dernier est essoufflé, il peut avoir la sensation d’être oppressé et la respiration peut être sifflante. Pour faire passer les crises, les asthmatiques ont recours à un bronchodilatateur. Cet outil permet d’ouvrir les bronches pour permettre à l’air de passer de nouveau. Pour améliorer le quotidien des personnes asthmatiques, la science travaille sur un vaccin. Vincent Valinducq nous en dit plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quels sont les profils susceptibles de développer de l’asthme ?

D’après les données d’Ameli, l’asthme est responsable de 60 000 hospitalisations et 1000 décès chaque année. Certaines personnes sont considérées comme plus à risque. L’institut pour l'Avancée des Biosciences de Grenoble a mis au point plusieurs profils considérés comme étant plus à risque de développer de l’asthme. C’est le cas pour les personnes qui ont été exposées à un tabagisme passif dans l’enfance et ont grandi avec un chien. La prématurité, les naissances par césarienne et la crèche urbaine favorisent aussi le développement de l’asthme. Le troisième profil englobe les personnes ayant grandi dans une fratrie d’au moins trois enfants. Par ailleurs, chez les adultes, la mauvaise alimentation, le tabagisme excessif, l’obésité sont aussi des facteurs qui peuvent favoriser l’asthme.

Bientôt un vaccin contre l’asthme allergique ?

Aujourd’hui, l’asthme allergique est traité avec des corticoïdes. Ce médicament permet de soulager l’inflammation. En revanche, le traitement est limité pour les patients souffrant d’asthme allergique sévère. Ceux-là doivent se faire des injections, or, elles coûtent cher, c’est contraignant et ça coûte cher. La recherche planche donc sur un vaccin permettant d’améliorer le quotidien de ces patients asthmatiques allergiques. Il pourrait permettre à l’organisme de développer des anticorps. Si les premiers tests sont satisfaisants, il faudra toutefois attendre quelques années et d’autres études pour confirmer ces bons résultats.

En attendant l’arrivée du vaccin, les asthmatiques allergiques doivent avoir un bon traitement adapté et un suivi médical carré. Le docteur Vincent Valinducq rappelle que les patients doivent aussi éviter au maximum les allergènes (on évite les tapis et les moquettes qui sont peuplés d’acariens) et aérer souvent le logement. La pratique d’une activité physique est conseillée. Cependant, il est important d’en parler avec son médecin pour adapter sa pratique à sa condition.