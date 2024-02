Bourdonnements dans l'oreille : comment en finir avec les acouphènes ?

Huit millions de Français souffrent des acouphènes, ces bourdonnements ou sifflement qu'on entend dans l'oreille. Les personnes atteintes se sentent souvent démunies, mais des solutions existent. Vincent Valinducq donne ses conseils pour prévenir leur apparition dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pas moins de 8 millions de Français sont concernés par les acouphènes. Ces bruits et bourdonnements que l’on entend en permanence dans les oreilles ou dans la tête sont très handicapants. Si parfois les acouphènes sont temporaires et disparaissent tout seuls, il peut arriver qu’ils soient permanents et qu’ils déclenchent des troubles du sommeil, de l’anxiété, voire de la dépression. Mais d’où vient le problème et comment le régler ? Le docteur Vincent Valinducq nous explique dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des thérapies cognitivo-comportementales

Il y a plusieurs causes à ce phénomène très désagréable. Dans 5 % des cas, les acouphènes vont être "objectifs", c’est-à-dire que les patients vont entendre des sifflements permanents dans les oreilles. Dans ce cas de figure, tout se passe dans le corps : cela peut être un vaisseau ou un organe qui produit ce bruit, que le médecin peut même entendre en s’approchant de vous. Mais dans 95 % des cas, on parle d’un acouphène subjectif qui peut survenir avec la perte de l’audition avec l’âge ou à la suite de bruits intenses trop réguliers (boîtes de nuit, festivals, etc.). La cire humaine peut aussi être à l’origine d’acouphènes.

Les personnes atteintes se sentent souvent démunies, pourtant, il existe des solutions. Premièrement, prenez rendez-vous chez votre médecin généraliste qui vous renverra vers un ORL. Il existe des thérapies cognitivo-comportementales qui permettront de s’y habituer et de vivre avec. Le patient peut aussi être équipé de générateurs de bruit. Ces derniers vont émettre des petits bruits de fond qui vont être supérieurs aux sifflements. Des anxiolytiques peuvent aussi vous aider.

Comment empêcher l’apparition des acouphènes ?

Il est également possible de prévenir l’apparition d’acouphènes. Par exemple, il est fortement conseillé d’écouter la musique à la moitié du niveau sonore maximum si vous portez des écouteurs, et de faire des pauses pour aérer votre système ORL. Si vous avez pour habitude d’augmenter le son pour couvrir les bruits extérieurs : très mauvaise idée.

Lors de concerts ou de festivals, vous pouvez par ailleurs vous munir de casques ou de bouchons d'oreilles pour atténuer l’agressivité du son. À savoir qu’à partir de 85 décibels (soit le bruit d’une tondeuse), l’oreille se met à souffrir. Évidemment, ne négligez pas l’hygiène de vos oreilles aussi ; évitez de vous servir de cotons-tiges qui ont plutôt tendance à enfoncer la cire humaine et peuvent, à terme, causer des acouphènes.