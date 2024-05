Bruxisme : comment apprendre à desserrer la mâchoire avant qu’il ne soit trop tard

Entre 10 et 15 % de la population souffre de bruxisme, un trouble qui se caractérise par le fait de serrer la mâchoire involontairement. À terme, cette pathologie peut abîmer la dentition et provoquer un déchaussement. Vincent Valinducq nous explique comment soigner ce trouble dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le bruxisme vient du grec brugmos et il signifie « grincement de dents ». C’est donc l’action de contracter la mâchoire de manière involontaire. Cela arrive souvent la nuit, mais parfois, certains patients peuvent souffrir de cette pathologie pendant la journée.

Il existe deux types de bruxisme. D’une part, le bruxisme dynamique qui se caractérise par le frottement des dents les unes contre les autres et ce frottement va émettre un son assez fort. En revanche, lorsque le patient souffre d’un bruxisme statique, il va avoir tendance à serrer très fort la mâchoire, mais sans frottement.

Le bruxisme toucherait entre 10 et 15 % de la population française, enfants comme adultes. Vincent Valinducq nous explique comment détendre la mâchoire et mettre fin au bruxisme dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment savoir si je souffre de bruxisme ?

De manière générale, le dormeur ne se rend pas compte qu’il grince des dents pendant la nuit et, souvent, c’est son partenaire qui le lui fait remarquer. Cependant, au réveil, il peut ressentir des douleurs aux niveaux des articulations de la mâchoire, mais aussi au niveau des joues ou de la tête. Par ailleurs, les muscles ont tendance à se développer à force d’être contractés. Les personnes souffrant de bruxisme peuvent également avoir des maux de tête. Enfin, le dentiste peut constater des atteintes au niveau dentaire : l’émail est érodé et abîmé et il peut aussi remarquer un déchaussement.

D’où vient le bruxisme ?

Souvent, c’est le stress et l’anxiété qui sont responsables de ce grincement involontaire des dents. Une personne angoissée a, en effet, tendance à serrer beaucoup plus la mâchoire. D’ailleurs, pendant la crise de la covid, les dentistes ont constaté un boom des consultations pour cause de douleurs dans les mâchoires. Aux États-Unis, on a noté une augmentation de 60 % de consultations pour ce motif. Parmi les autres causes, on peut citer également l’alcool, le tabac et les excitants qui augmentent le risque de bruxisme.

Les solutions pour mettre fin au bruxisme

Les dentistes peuvent prescrire une gouttière un peu rigide pour éviter le contact des dents du dessus avec les dents du dessous. Les professionnels préconisent aussi des exercices de relaxation pour apprendre à gérer le stress et à contrer ses effets. Dans les cas les plus avancés de bruxisme, le patient peut se voir prescrire des injections de toxines botuliques (le botox) au niveau des mâchoires pour relaxer les muscles et les décontracter. De ce fait, le patient devrait moins serrer les dents.