Café, chocolat et sardines : ces trois aliments bons pour votre santé

Qui dit régime, dit restrictions puis frustrations et donc craquage. Les méthodes se multiplient pour avoir une alimentation saine, voire maigrir. Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, le docteur Jimmy Mohamed présente trois aliments du quotidien pour être en bonne santé et plus longtemps.

"Mangez des fruits et légumes, ne fumez pas, ne buvez pas. Il y a trop d'injonctions, et à force de les répéter, les gens saturent", affirme le docteur Jimmy Mohamed, invité de Bonjour ! La Matinale TF1. Transformer les contraintes en une routine. C'est la philosophie de son nouveau livre, "Zéro contrainte pour rester jeune, il n'y pas d'âge pour commencer ! 35 astuces pour vivre mieux et plus longtemps", chez Flammarion. Selon lui, cela passe par donner des conseils et gestes simples du quotidien qui doivent s'intégrer dans une routine. En effet, "quand on fait un régime, on ne tient généralement pas les règles sur la durée parce qu'on va se frustrer et donc craquer. Si on intègre cette nouvelle alimentation comme un mode de vie, et pas comme un régime et des restrictions, vous allez la garder et l'adopter pour le reste de votre vie", détaille-t-il.

"Souvent, la médecine est compétente pour donner des médicaments, mais quand il s'agit de prévenir certaines maladies, c'est là que le bât blesse". Le docteur Jimmy Mohamed dévoile dans son livre trois aliments du quotidien, validés par la science, qui nous permettent de vivre en bonne santé et plus longtemps.

Le café, protecteur des artères

Le café, il faut y aller ! Pourtant, il y a eu tout et n'importe quoi dessus. "Comme elle contient de la caféine, c'est une super boisson riche en antioxydants et elle va rendre vos artères plus souples, ce qui vous protège des maladies cardiovasculaires", affirme Jimmy Mohamed. Il a réalisé une étude sur plus d'un million de patients : ceux qui boivent entre trois à cinq cafés par jour ont 14 % de risque en moins de contracter une maladie cardiovasculaire, donc moins d'infarctus du myocarde et moins d'accidents vasculaires cérébraux. Pour le sucre dans le café, si vous buvez un ou deux cafés par jour, mettre un petit morceau de sucre ne pose pas de problème.

Mais le café empêche de dormir ? "Certaines personnes boivent un café à 22 heures et peuvent s'endormir, quand d'autres boivent un café à 14 heures et c'est terminé pour eux. Il y a une inégalité parce qu'on ne métabolise pas tous le café de la même manière. Certains ont une enzyme qui dégrade la caféine efficacement, ce qui fait que lorsqu'on prend un café, elle diminue. D'autres sont des métaboliseurs lents, c'est-à-dire que l'enzyme qui dégrade le café marche moins bien", expose le docteur.

Faut-il alors privilégier le décaféiné ? "Celui-ci contient un peu de caféine malgré tout. Attention à cette idée reçue !" Si vous prenez un décaféiné à 18 heures, vous pourrez aussi avoir du mal à vous endormir. Le décaféiné n'est pas suffisant pour avoir les bénéfices sur votre santé, mais peut-être suffisant pour avoir le sommeil.

Le chocolat et ses antioxydants

Le chocolat : oui, oui et oui ! "Mais, attention, pas n'importe lequel. Ce qui rend intéressant le chocolat, c'est le cacao. Plus un chocolat est riche en cacao, plus il contient d'antioxydants et moins il est sucré donc, meilleur pour votre santé", soutient Jimmy Mohamed. Votre cellule, pour fonctionner, va produire des déchets, appelés les radicaux libres. L'excès de ces radicaux libres favorise les maladies cardiovasculaires. "Le chocolat contient des molécules, les antioxydants, qui vont lutter contre les radicaux libres." Privilégiez ainsi un chocolat avec 90 % de cacao, car il contient très peu de sucre. Par contre, une tablette de chocolat au lait, c'est 50 % de sucre.

Les sardines : "une bombe de protéines"

"La sardine est un petit poisson, donc il est peu contaminé comparé au saumon. C'est une bombe de protéines ! Dans 100 grammes de sardines, il y a 25 grammes de protéines. C'est autant que dans le poulet", déclare le docteur. Pour la satiété et pour le développement des muscles, il faut manger des sardines. Dedans, il y a des oméga-3, et on sait qu'on en manque parce que notre alimentation est de plus en plus pauvre, et riche en produits ultra-transformés. Il y a deux familles d'oméga-3 : la DHA qui protège notre cerveau et favorise la mémorisation, et les EPA qui produisent des molécules anti-inflammatoires.

Et l'huile dans laquelle baignent les sardines ? "C'est bon pour la santé", certifie Jimmy Mohamed. Cependant, "il vaut mieux acheter des sardines plutôt que des compléments alimentaires en oméga-3, qui sont en complément d'une alimentation", conclut le docteur.