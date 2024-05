Cancer de la peau : comment le prévenir et à quel moment faut-il s'inquiéter ?

L'ex-numéro 1 mondial de tennis, Andy Roddick, a annoncé qu'il souffrait d'un cancer de la peau. Cette terrible annonce est l'occasion de rappeler l'importance de se protéger du soleil. Il est possible de détecter nous-même une tache suspecte, les précisions de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La règle ABCDE

Il est effectivement possible de faire un "auto-examen" pour tenter de se détecter des taches suspectes, en regardant à première vue ses bras, ses mains ou ses jambes. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous placer, nu, devant un miroir sur pied et vous examiner sous tous les angles. Mais que doit-on réellement chercher ? Plusieurs anomalies sont à repérer sur une tache qui vous semble suspecte en suivant la règle "ABCDE" : une Asymétrie de la tache, des Bords irréguliers, une Couleur non homogène, un Diamètre supérieur à 6 mm et une Évolution dans le temps. Pour ne rien louper de l’évolution, il est d’ailleurs recommandé de prendre la tache en photo pour suivre tout cela sur plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Bien évidemment, si vous constatez une tache avec l’un de ces critères, cela ne veut pas automatiquement dire que vous êtes atteint d’un cancer de la peau. Cependant, il est important de prendre rendez-vous avec votre médecin pour enlever toutes suspicions. En parallèle, même si vous n’avez pas relevé de tache sur votre corps, il est toujours bon de consulter régulièrement son médecin ou son dermatologue, surtout si vous avez une peau fragile, très blanche, les yeux bleus ou des antécédents familiaux.

Le symbole PAO à ne pas négliger sur vos crèmes

Pour prévenir tous risques, il est essentiel de bien se protéger du soleil, de quelque manière que ce soit. Premièrement, pensez aux vêtements et aux chapeaux pour vous protéger le dessus des oreilles ou le crâne. Bien sûr, n’oubliez pas la crème solaire non plus, à minima du SPF 30, voire 50 pour les enfants. Aussi, évitez de vous exposer au soleil entre 12 h et 16 h, lorsque les rayons sont les plus dangereux.

De plus, nombreux ne le savent pas, mais un sigle très important ne doit pas être négligé sur votre tube de crème solaire : le symbole PAO, représenté par un petit pot ouvert, avec un chiffre et la lettre "M". Créé en Europe, ce symbole doit être apposé sur les produits de soin ou de maquillage vendus en France, y compris les marques implantées aux États-Unis et vendues à travers l’Europe. Il vous indique le temps d’utilisation de votre produit une fois qu’il est ouvert.