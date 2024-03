Vos cervicales vont vous souffrir ? Voici ce qu’il faut faire pour soulager la douleur

Deux tiers de la population sont concernés par des épisodes douloureux au niveau des cervicales. Cela s'explique par certaines de nos habitudes, comme pencher la tête pour regarder son téléphone ou son écran d'ordinateur. Quelles sont les solutions pour apaiser les tensions ? Les conseils du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les cervicalgies sont un motif très fréquent de consultations médicales. Elles se manifestent par de vives douleurs au niveau du cou et sont très souvent le résultat d’une mauvaise posture. Le cou est une partie qu’on néglige fréquemment, pourtant il a un rôle plus qu’essentiel puisqu’il supporte notre tête et ces cinq kilos. Vincent Valinducq nous explique comment prendre soin de ses cervicales dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les cervicales, c’est quoi ?

On parle de colonne cervicale, il s’agit des sept premières vertèbres séparées par des disques qui s’étendent depuis la base du cerveau jusqu’au sommet de la cage thoracique (la colonne thoracique). Zone clé dans notre corps, les cervicales sont soumises à beaucoup de tension. Une mauvaise posture, de l’arthrose ou bien un traumatisme peuvent provoquer des douleurs que l’on appelle cervicalgies. Ces douleurs peuvent prendre naissance au niveau des muscles, des tendons ou des ligaments.

Il faut savoir que notre tête pèse lourd, entre 5 et 6 kilos. Et ce sont nos cervicales qui ont la charge de supporter ce poids. Or, lorsque l’on penche la tête, par exemple, pour pianoter sur notre téléphone portable, le poids exercé sur les cervicales peut monter jusqu’à 30 kilos. Et la répétition de ce mouvement peut provoquer de la tension dans les muscles et des douleurs dans la zone des cervicales.

Adapter sa position pour soulager son cou

On passe 30 % de notre vie à dormir. Souvent, on adopte une mauvaise position. Les kinésithérapeutes et ostéopathes déconseillent fortement de dormir sur le ventre. Pourquoi ? Parce qu’en adoptant cette position, on est dans l’obligation de positionner la tête d’un côté (oui, on ne dort pas sur la face du visage) et ce faisant, le cou accumule de la tension et à force, on se réveille avec le fameux torticolis du matin. Il est conseillé de dormir sur le dos ou sur le côté et d’opter pour un coussin ergonomique adapté. Il est important de respecter l’alignement tête-cou et la courbure de la colonne.

Autre conseil pour éviter les douleurs cervicales est d’adapter sa posture quand on écrit sur son téléphone. L’idéal est de lever un peu les bras afin d’avoir l’écran le plus en ligne avec les yeux. On évite également de bloquer l’appareil entre l’oreille et l’épaule lorsque l’on prend un appel.

Enfin, lorsque l’on travaille sur un ordinateur, il est important de le surélever dans le but d'avoir, là aussi, l’écran en ligne avec les yeux. Ce petit geste anodin, permet de se tenir droit et de ne pas enrouler les épaules. On évite aussi d’utiliser le touchpad des ordinateurs portables, on privilégie une souris indépendante pour ouvrir la cage thoracique. Enfin, on applique la règle des 20-20-20, c’est-à-dire faire une pause toutes les 20 minutes pour lever les yeux pendant 20 secondes et regarder devant soi à au moins 20 pieds (6 mètres). Votre cou vous dira merci, mais vos yeux aussi !