Cette astuce de grand-mère répandue à éviter pour soigner les panaris

Le panaris, également appelé "mal blanc", peut très vite dégénérer. Il s'agit d'une plaie qui peut se surinfecter à cause d'une bactérie et peut ensuite évoluer en abcès. Vincent Valinducq nous livre ses conseils pour soigner ses doigts dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Infection bactérienne de la peau, le panaris touche les tissus sous-cutanés d’un doigt. Souvent, cette surinfection est causée par un staphylocoque doré et, dans des cas plus rares, par un streptocoque. Le panaris ou "mal blanc" touche le plus souvent le pourtour d’un ongle ou la pulpe du doigt. La plaie est rouge, gonflée et provoque de vives douleurs. Vincent Valinducq nous explique comment soigner cette infection dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment apparaît un panaris ?

Il peut apparaître après la "trituration" de la cuticule. C’est lorsque l’on a tendance à "manger" ou à arracher la peau autour des ongles. Le panaris peut être aussi la conséquence d’une blessure avec un corps étranger sous la peau, un traumatisme de l’ongle après, par exemple, du jardinage ou du bricolage. La plaie ouverte au niveau de l’ongle ou de l’extrémité du doigt favorise l’introduction des bactéries qui vont pénétrer la blessure et causer une infection.

Comment soigner un panaris ?

Parmi les astuces de grand-mère pour soigner, "le mal blanc", le bain du doigt dans l’eau de javel revient souvent. Le docteur de la Matinale déconseille cette manœuvre, car le produit est corrosif et risque d’abîmer la peau. En revanche, il conseille d’effecteur un bain de doigt dans un produit antiseptique, à raison de deux fois par jour pendant cinq minutes. Vincent Valinducq ajoute qu’il peut être intéressant de réaliser une "poupée" entre les bains de doigts : on entoure la plaie avec une compresse imbibée d’antiseptique pour bander le doigt.

Quand faut-il s’inquiéter ?

Si au bout de deux jours, il n’y a pas d’évolution positive et qu’au contraire, la zone d’inflammation est toujours douloureuse ou qu’une fièvre apparaît, il faut consulter son médecin traitant qui dirigera le patient vers un chirurgien. Ce dernier réalisera alors une incision pour se débarrasser de l’infection. Par ailleurs, il peut exister des complications chez les personnes fragiles, notamment les personnes diabétiques ou immunodéprimées.

Le docteur de la Matinale TF1 conseille également de prêter attention à ses vaccins et d'être à jour sur les rappels contre le tétanos. En effet, les plaies (particulièrement à la main et aux doigts) sont des portes ouvertes à cette maladie. Pour mémoire, les rappels s’effectuent à 25 ans, 45 ans et 65 ans puis tous les dix ans.