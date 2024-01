Chauffage, cuisinière, barbecue… Attention au monoxyde de carbone

Plusieurs appareils du quotidien fonctionnant au gaz, au fioul, au bois ou à l’essence peuvent nous intoxiquer. En cas de négligence ou de défaillance de ces outils, du monoxyde de carbone en émane et peut affecter sérieusement notre santé. Avec la baisse des températures, les radiateurs chauffent à plein régime et il convient d'être prudent et suivre nos conseils.

Une centaine de décès chaque année. L’organisme Santé public France enregistre environ 1 300 épisodes d'intoxications au monoxyde de carbone survenus par accident. Résultat, près de 3 000 personnes touchées. D’après les autorités sanitaires, ces chiffres ne progressent pas.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz très dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. Problème, en le respirant, il prend la place de l’oxygène. Vous avez mal à la tête, vous avez des nausées, vous vous sentez fatigué et vous pouvez vous évanouir, comme le rappelle Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Qui sont les responsables ?

Des appareils du quotidien fonctionnant au moyen d’un combustible : gaz, fioul, l’éthanol, charbon, bois ou essence. Ce gaz ne provient jamais des appareils branchés sur le courant électrique. À domicile, les appareils de chauffage (cuisinière, brasero, chauffage d’appoint, poêle, cheminée, chauffe-eau) et les cuisinières au gaz. À l’extérieur, les barbecues, groupes électrogènes, brasero ou encore les moteurs des véhicules ou d’outils de bricolage. En l’occurrence, n’utilisez jamais ces appareils chez vous. Par exemple, ne laissez jamais le moteur de votre voiture allumé dans votre garage.

Ces appareils peuvent produire du monoxyde de carbone s’ils fonctionnent mal. C’est pourquoi, tous les ans, avant l’hiver, vous devez faire vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc. N’hésitez pas à lui demander une attestation d’entretien prouvant que l’appareil est bien entretenu.

Si vous êtes plusieurs à ressentir ces symptômes dans un lieu fermé (envie de vomir, grande fatigue, vertiges), ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de chauffage et de cuisson et sortez de chez vous. Appelez les secours si les symptômes persistent : les Pompiers (18), le SAMU (15), urgence depuis un portable (112) et par SMS pour les personnes sourdes (114).

Quelques conseils pour évacuer les risques

Voici quelques conseils pour éviter tout risque d’intoxication :

- Si vous utilisez un poêle à bois pour vous chauffer, servez-vous uniquement d’un bois sans vernis et sans peinture

- Le chauffage d’appoint ne doit pas devenir le principal moyen de se chauffer. Il s’agit d’un support à utiliser au maximum 2 heures de suite et dans une pièce bien aérée

- Ne bouchez pas complètement les ouvertures permettant à l’air de circuler (sous les portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc.)

- Aérez chaque jour toutes les pièces de votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver.