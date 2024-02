Le yoga du visage : le secret pour avoir bonne mine en cinq minutes !

Les jeunes Français sont soucieux de leurs apparences. Pour preuve, il y a 420 000 actes de médecine esthétique chaque année dans le pays. Le Yoga du visage est la solution pour garder naturellement une bonne mine toute l'année. Anaïs Grangerac nous initie à cette pratique dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La jeunesse éternelle, on en rêve (quasiment) tous. D’ailleurs, selon une enquête réalisée par le Figaro en 2022, 420 000 actes de médecine esthétique sont réalisés chaque année en France. Et c’est un chiffre en constante augmentation depuis plusieurs années. Rajeunir de quelques années sans passer par la case chirurgie ou injection ? C’est possible et Anaïs Grangerac nous dit comment dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le yoga du visage pour entrainer les muscles

Injection de botox, hydrafacial, acide hyaluronique… Les Français sollicitent de plus en plus ces actes de médecine esthétique pour gagner quelques années et afficher une bonne mine toute l’année. D’ailleurs, on estime que ce marché pourrait tripler dans les dix prochaines années. Plutôt que de passer par la case médecine, Anaïs Grangerac propose d’opter pour le yoga du visage. Naturelle et non invasive, cette technique s’apparente à une gymnastique faciale, elle permet de solliciter les muscles du visage, détendre et lisser les traits pour une peau repulpée et revitalisée. Très en vogue au Japon et aux États-Unis, elle s'invite en France depuis quelques années.

Trois exercices pour un effet bonne mine assurée

Pour réactiver la lymphe, le premier geste consiste à effectuer de légères pressions à la base du cou puis de remonter jusqu’au menton puis suivre l’ovale du visage jusqu’aux oreilles. Évidemment, il s’agit de yoga, donc on n’oublie pas de respirer de manière longue et profonde.

Pour décongestionner le regard, Anaïs Grangerac propose de venir tapoter le contour de l’œil et encercler les yeux jusqu’aux sourcils. Les mouvements doivent être énergiques sans être brusques.

Enfin, pour favoriser le drainage lymphatique, on peut aussi sur la zone de ganglions lymphatiques en encadrant les oreilles avec les doigts pour échauffer cette zone soit en effectuant des mouvements circulaires ou en montant de haut en bas.

Pour que cette gymnastique soit efficace, il est conseillé de les faire tous les matins, pendant quelques minutes, sur un visage nettoyé et avec des mains propres. En effet, les résultats sont visibles très rapidement à condition de le pratiquer régulièrement.