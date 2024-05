Le froid possède de nombreux bienfaits, même si les médecins ne sont pas unanimes sur le sujet. Il apaise aussi la douleur, relance la circulation, favorise la récupération et une douche glacée peut même nous redynamiser. Anaïs Grangerac passe en revue les vertus du froid dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Si on redoute les basses températures, le froid possède pourtant de nombreux bienfaits pour notre organisme… à condition de l’utiliser dans de bonnes conditions. Dans les pays nordiques, se baigner en eau froide est une tradition et un Néerlandais détient plusieurs records de bain en eau glacée. Ce dernier est d’ailleurs capable de rester pendant plus d’une heure dans une eau à très basse température. Anaïs Grangerac décrypte pour nous les bienfaits du froid dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le froid booste la circulation sanguine

Les professionnels de santé ne sont pas tous unanimes sur la question. D’ailleurs, il est préférable de demander à votre médecin si les bains en eaux glacées sont conseillés ou non. Et, si vous souffrez de pathologies cardiaques, cette pratique est à proscrire. Dans les autres cas, le froid a de nombreux bienfaits. Ainsi, une douche froide a pour effet de nous réveiller. Le choc thermique va booster la circulation sanguine et dynamiser tout le corps. Effet immédiat. Cependant, il est important d’habituer son corps et d’y aller progressivement. On commence par un passage d’une quinzaine de secondes les premiers jours puis petit à petit, on augmente le temps sous la douche jusqu’à pouvoir rester autour de 2 min 15, au maximum.

Le froid apaise la douleur

C’est un geste que l’on a tous déjà fait, au moins, une fois dans sa vie. Lorsque l’on se tord la cheville, on attrape une poche de glace pour soulager la douleur. De même, quand on prend un coup quelque part. Le froid a pour vertu d’apaiser la douleur puisqu’il a un effet antalgique. Il permet même une meilleure récupération. Ce n’est pas rare de voir des sportifs prendre des bains glacés après un entraînement intensif ou une journée de compétition. Inutile d’aller jusqu’à la baignoire remplie de glaçon pour les novices. Un jet d’eau froide sur les jambes après une journée à marcher ou à pied suffit à faire du bien et favorise le drainage lymphatique naturel.

Le froid calme le stress

D’après plusieurs études, le froid agit sur la partie du système nerveux qui actionne la détente et la relaxation, c’est le système parasympathique. S’immerger dans le froid permettrait, selon ces études, de réduire l’anxiété et de libérer les endorphines connues également sous le nom d’hormones du bonheur. La cryothérapie est aussi conseillée pour les personnes souffrant d’insomnie et notamment la cryothérapie corps entier. L’ensemble du corps, sauf la tête, est exposé à un froid sec (pouvant monter jusqu’à -140 degrés) pour stimuler tous les récepteurs thermiques présents à la surface de la peau. Non seulement, la CCE va produire un effet antalgique et anti-inflammatoire, mais aussi libérer les hormones du sommeil pour permettre de mieux dormir.