Comment se reconnecter avec la nature sans sortir de sa maison ?

Être en contact avec la nature possède bien des vertus sur notre santé : le niveau de stress descend, la créativité et la sérénité montent. Toutefois, se mettre au vert et se ressourcer au milieu d'une forêt n'est pas toujours accessible. Dans Bonjour ! la Matinale TF1, Anaïs Grangerac nous livre quelques conseils pour faire entrer la nature chez soi.

Sentir le parfum enivrant des fleurs et de l’herbe mouillée, regarder les branches et les feuilles des arbres danser au fil des brises du vent, écouter les oiseaux chanter au petit matin. Voici quelques petits plaisirs gratuits que nous offrent la nature et la vie à la campagne. Pourtant, selon l’Insee et l’Ipsos, 80 % de la population résident en ville, soit 54 millions de Français. Certes, 84 % disent avoir accès aux espaces verts. L’occasion de communier avec un espace de sérénité, de se couper des bruits de la ville et de ressentir le vivant autour de soi. Avoir accès à un îlot de nature n’est pas toujours très aisé. Mais, que l’on se rassure, on peut l’inviter dans notre maison. C’est ce que nous explique Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des plantes d'intérieur pour le salon

Depuis la crise de la covid et les confinements successifs, les Français se sont pris de passion pour les plantes d’intérieur. C’est un moyen facile de mettre du vert dans sa décoration d’intérieur. Les plantes possèdent de nombreuses qualités : elles sont belles, elles font diminuer le niveau de stress, elles nous apaisent et certaines ont même des vertus dépolluantes. Certes, tout le monde n’a pas la main verte. Que les serial plant killers se rassurent, il existe des espèces de végétaux qui se débrouillent très bien toutes seules. C’est le cas, par exemple, de la plante araignée, de l’aloe verra, de la sansevieria (ou langue de belle-mère) ou de la calathéa. Ces plantes n’ont besoin que de très peu d’arrosage et trouvent leur place dans les intérieurs ombragés. Dans la catégorie "championne de l’autosuffisance", on retrouve aussi les plantes grasses et les cactus, qui n’ont pas besoin d’entretien.

Jardiner (même sur un balcon)

Sept Français sur 10 possèdent un jardin. Ce serait dommage de laisser cet espace en jachère. Le jardinage est une activité qui apporte aussi de nombreux bienfaits. C’est une activité physique, c’est une activité de détente, c’est aussi un plaisir de voir grandir et déguster les fruits de son labeur et, est un excellent moyen de se connecter facilement à la nature. Nul besoin de se lancer dans des grandes cultures, un petit carré potager suffit pour cultiver des fruits, des légumes et des plantes aromatiques. Et pour les jardiniers du dimanche qui n’ont pas la main verte, là aussi, pas de panique. Optez pour des produits qui ne sont pas compliqués à entretenir comme les radis, les fraises de bois, la menthe, le basilic ou le thym par exemple. Si vous n’avez pas de jardin, mais que vous disposez d’un balcon, il est tout à fait possible d’installer des petites jardinières pour cultiver de la ciboulette ou autres tomates-cerises et profiter des vertus du jardinage même dans un petit espace.