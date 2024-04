Ces compléments alimentaires aux allures de bonbons peuvent présenter des risques pour la santé

Les gummies sont des compliments alimentaires colorés et des remèdes miracle. Elles sont en plein essor avec une augmentation des ventes malgré leur prix. Vincent Valinducq décrypte le phénomène et alerte sur les risques pour la santé dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ils sont colorés, ils ressemblent à des bonbons et pourtant, ce sont des compléments alimentaires. Les gummies connaissent un engouement de plus en plus grandissant. On les trouve aussi bien dans les grandes surfaces que dans les pharmacies, elles promettent de remédier à tout type de problèmes : chutes de cheveux, troubles du sommeil, manque de vitalité… Vincent Valinducq nous parle de ces compléments alimentaires d’un nouveau genre dans Bonjour ! La Matinale TF1 et nous explique pourquoi il faut être vigilant.

Les gummies, c’est quoi ?

Ce sont des petites gommes à mâcher, aux couleurs alléchantes et aux saveurs toujours plus appétissantes qui promettent monts et merveilles. Elles sont spécialisées pour soulager le confort digestif, faciliter la perte de poids, pour lutter contre le stress, stimuler la pousse des cheveux...

Dedans, on retrouve des vitamines, des minéraux, des plantes, mais aussi du gélifiant, un agent d’enrobage, un sucrant et une ribambelle d’arômes pour séduire les papilles. Avec leur forme galénique et originale et leur aspect régressif, les gummies séduisent de plus en plus de personnes, si bien que les ventes ont explosé ces dernières années malgré leur prix relativement élevé (entre 15 et 30 euros). En effet, selon la revue Pharma, les ventes ont augmenté de 90 % en 2021, 131 % en 2022 et 47 % en 2023.

Quels risques pour la santé ?

Comme pour n’importe quel complément alimentaire, les gummies représentent un risque pour la santé et notamment de surdosage. Et encore plus avec ce type de gomme. À cause de leur aspect de bonbons, il est possible d’avoir envie de doubler les doses. Le docteur Vincent Valinducq alerte aussi sur les gummies qui "préparent la peau au soleil". Même si elles sont composées de carotène, elles ne protègent pas totalement des effets néfastes des UVs.

Les gummies peuvent aussi provoquer des effets secondaires et peuvent même faire l’objet de contre-indications, particulièrement les gommes à base de mélatonine pour favoriser le sommeil. La mélatonine n’est pas recommandée pour les femmes enceintes ou les mamans qui allaitent.

Les précautions à prendre avec les gummies ?

Elles sont vendues en libre accès et échappent donc à la surveillance des pharmaciens. Le médecin de la Matinale de TF1 rappelle toutefois qu’il est important de demander conseil auprès d’un professionnel de santé avant de consommer des gummies. Il est aussi conseillé d’éviter les prises prolongées ou répétées, les gummies doivent être prises en cure sur un court laps de temps. Comme pour tout complément alimentaire, il est important de lire les étiquettes et d'être particulièrement vigilant avec les produits "miraculeux". Enfin, même si on trouve des gummies en supermarché ou sur Internet, il vaut mieux acheter les produits vendus en pharmacie, car ils bénéficient d’un meilleur contrôle. Enfin, il faut se rappeler que pour couvrir tous les apports en nutriments, la meilleure solution reste une alimentation variée et équilibrée.