Complications respiratoires, inflammation… le danger des appareils dentaires achetés sur Internet

Une enquête de 60 millions de consommateurs nous met en garde contre les aligneurs dentaires vendus sur internet. Ce sont des appareils conçus pour corriger la position des dents. Vincent Valinducq nous explique dans Bonjour ! La Matinale TF1 pourquoi ils peuvent être dangereux pour la santé.

Avoir une denture parfaite, c’est le rêve pour beaucoup de Français. Or, les soins dentaires sont particulièrement onéreux, certains préfèrent s’éviter le rendez-vous chez le dentiste pour acheter en ligne des appareils dentaires réputés pour aligner nos quenottes simplement et rapidement. Vincent Valinducq nous met en garde contre ces aligneurs dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Fédération Française d’Orthodontie met en garde contre ces appareils miracles

Vendus sans ordonnance ni avis médical, les aligneurs dentaires sont vendus sur Internet. Ils se présentent comme une gouttière, invisible et amovible et censée corriger la mauvaise position de la denture. Il faut savoir que lorsque ces aligneurs dentaires sont réalisés et posés par un dentiste, ils sont efficaces. En revanche, lorsqu’ils sont achetés en ligne, c’est une autre histoire. En effet, avant de poser cet appareil dentaire, le professionnel de santé réalise des moulages, prend des mesures, fait des radios pour vérifier la position des dents et prend en considération la mâchoire de son patient. Pire, ces aligneurs dentaires représentent aussi un risque pour la santé, c’est la raison pour laquelle la Fédération Française d’Orthodontie, mais aussi 60 millions de consommateurs, lancent une alerte.

Quels sont les risques ?

Bouger la position d’une dent est un geste médical, voire chirurgical. Le dentiste ou le chirurgien s’assure qu’il n’y a pas de contre-indication et de risque pour la santé de son patient et surtout, il met en place un suivi médical pour s’assurer que tout va bien. Le professionnel prend également des empreintes dentaires. Or, quand on commande le kit d’alignement dentaire, c’est à l’utilisateur d’effectuer son propre moulage en mélangeant une poudre avec de l’eau afin de constituer une pâte et réaliser son empreinte dentaire. Et c’est à ce moment-là qu’il y a danger. Mal préparée, la poudre peut être inhalée, se retrouver dans les poumons et provoquer des complications respiratoires si elle se solidifie.

Ces appareils sont-ils efficaces ?

Pour Vincent Valinducq, la réponse est non. Pourquoi ? Contrairement aux gouttières réalisées chez le dentiste, celles que l’on trouve en ligne ne possèdent pas de point d’accroche pour ne pas glisser. En étant mal positionnée, la gouttière peut provoquer plus de dégâts en bougeant les dents dans la mauvaise direction. Ces appareils dentaires, achetés sur Internet, peuvent également provoquer des caries, des inflammations de la gencive ou des déchaussements. Surtout, il faut se rappeler que les dents ne jouent pas uniquement une fonction esthétique puisqu’elles nous servent à la mastication, dans la respiration, mais aussi à parler. Or, mal corriger une dent peut engendrer des complications plus ou moins graves au niveau de la respiration, mais aussi au niveau de la sphère ORL et provoquer l'apparition de douleurs au niveau des cervicales ou de la colonne vertébrale.