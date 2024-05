Conjonctivite : allergique, virale ou bactérienne… comment faire la différence ?

Si vous êtes allergiques, vos yeux souffrent à cause des pollens, mais parfois, un virus est à l'origine de la gêne. Comment faire une différence entre la conjonctivite virale, bactérienne et allergique ? Réponse avec le docteur Vincent Valinducq dans Bonjour, la Matinale TF1.

Le printemps est synonyme de regain. Le soleil est de retour, la nature se réveille, les fleurs bourgeonnent, le pollen virevolte dans l'air. Le pollen met nos yeux à rude épreuve et ils peuvent beaucoup souffrir à cette période de l'année. Mais parfois, c’est tout autre chose qui cause des gènes sous nos paupières. En effet, la conjonctive se déclenche pour différentes raisons. Elle peut être virale, bactérienne ou allergique. Vincent Valinducq nous aide à y voir plus clair dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Qu’est-ce que la conjonctivite ?

La conjonctive est une membrane transparente qui va recouvrir la partie interne de la paupière, puis toute la partie blanche de l’œil. Elle a pour rôle de protéger l’œil. Il arrive que cette membrane soit irritée et attaquée par des virus, des bactéries ou le pollen et là, on parle de conjonctivite. Lorsqu’un patient souffre d’une conjonctivite allergique, les deux yeux sont rouges au niveau de la partie blanche, les yeux grattent et le nez aussi. Dans le cas d’une conjonctivite infectieuse, le patient est souvent dans un contexte de rhume. Lorsque l’infection est virale, il peut y a voir des petits écoulements clairs, en revanche, lorsque l’infection est bactérienne, les yeux peuvent coller le matin. La conjonctivite, par ailleurs, n'altère pas la vue et n'est pas douloureuse.

Que faire en cas de conjonctivite ?

Le premier geste à faire, c’est de nettoyer les yeux. Il existe plusieurs types de collyres que l’on peut utiliser selon que l’on souffre d’une allergie au pollen ou d’une conjonctivite infectieuse. On peut ainsi trouver du sérum physiologique en pharmacie pour nettoyer, il existe aussi des collyres antiseptiques que l’on peut, là aussi, se procurer en pharmacie. Il est tout à fait possible de soigner seul une conjonctivite allergique ou virale. En revanche, lorsque c’est infecté, il faudra se tourner vers des collyres antibiotiques et antibactériens.

L’astuce pour mettre des gouttes dans l’œil ?

Ce geste n’est pas si compliqué que ça, mais il est vrai que pour certaines personnes, c’est une épreuve. Le docteur de la Matinale conseille de se mettre face à un miroir pour avoir une idée de ce que l’on fait. Mais, s’il n’y a pas de miroir à proximité, il suffit de pencher la tête en arrière, tirer la partie inférieure de l’œil puis venir déposer la goutte cul-de-sac inférieur. Une fois que la goutte est déposée, on vient appuyer dix secondes sur le coin de l’œil interne pour que la goutte puisse rejoindre le canal lacrymal.

Comment se prémunir des conjonctivites allergiques ?

Pour éviter les conjonctivites allergiques, il existe quelques gestes à mettre en place : porter des lunettes de soleil à l’extérieur aide à protéger les yeux du pollen, il est aussi recommandé de porter un masque, on n’oublie pas de laver ses cheveux en rentrant le soir pour décrocher le pollen, on aère la maison le matin et le soir. Et si on roule en voiture, on ferme les fenêtres pour éviter que le pollen n’entre dans l’habitacle.