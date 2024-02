Qu'est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, cette maladie très invalidante ?

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) touche 8% des Français. Les lignes ou les formes paraissent un peu déformées ou ondulées. Le docteur Vincent Valinducq nous en dit plus sur cette pathologie dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA est une maladie qui touche une partie de la rétine, à savoir la macula. Cette zone permet d’avoir une vision centrale et fine. Sans la macula, impossible de voir les visages. Le docteur Vincent Valinducq nous parle de cette pathologie qui est la première cause de handicap chez les personnes de plus de 50 ans, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une maladie très handicapante

Cette maladie chronique se déclare après cinquante ans. Elle concerne environ 8 % de la population française. Elle touche 1 % des personnes de 50 à 55 ans, 10 % des 65-75 ans et entre 25 et 30 % des plus de 75 ans. Les patients qui souffrent de cette pathologie voient des lignes ondulées et au fur et à mesure, ils aperçoivent un point central au milieu de la vision qui devient de plus en plus floue. Si elle est très handicapante et invalidante, la DMLA ne rend jamais totalement aveugle puisqu’elle ne touche pas la partie périphérique de la rétine qui reste intacte.

Peut-on prévenir la DMLA ?

Hélas, cette dégénérescence étant liée à l’âge, on ne peut rien contre le temps qui passe. Par ailleurs, il existe des prédispositions génétiques. En revanche, il est possible de réduire les risques, notamment en arrêtant de fumer. En effet, le tabac multiplie par quatre le risque de déclencher une dégénérescence maculaire liée à l'âge. L’obésité double le risque d’avoir cette maladie. Par ailleurs, en adaptant son alimentation, il est possible d’agir sur la DMLA. Le docteur préconise de privilégier les aliments riches en oméga 3, en anti-oxydants, en vitamines C et en zinc. Enfin, il est important de faire contrôler très fréquemment sa vue.

A quelle fréquence faut-il se rendre chez un ophtalmologiste ?

Même si obtenir un rendez-vous est difficile, Vincent Valinducq rappelle qu’il est important de consulter un ophtalmologiste tous les cinq ans jusqu’à 45 ans. À partir de 45 ans, la consultation doit se faire tous les deux ou trois ans et au-delà de 65 ans, il est important de faire contrôler sa vue au moins tous les deux ans. Par ailleurs, il est possible de télécharger sur Internet la grille d’Amsler pour tester sa vue et déceler une potentielle DMLA. Pour réaliser ce test, il suffit de cacher un œil et fixer le point noir central au milieu de la grille. Si on observe une petite ondulation ou une déformation de la partie centrale de la grille, il est important d’aller consulter un spécialiste.