Démangeaisons nocturnes, lésions cutanées… : la gale est de retour, comment s’en protéger ?

Actuellement, la gale se propage dans l'Hexagone, aussi bien dans les établissements scolaires que dans les maisons de retraite. Elle touche tous les milieux sociaux et n'a rien à voir avec l'hygiène. Une fois diagnostiqué, il faut traiter tout le monde. Comment s’en protéger ? Les conseils de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La gale est une maladie transmise par un minuscule parasite appartenant à la famille des acariens. Ces derniers mois, les cas se multiplient en France. Des foyers ont été déclarés dans l’Ariège, les Hautes-Pyrénées ou encore dans le Cher. Comment se transmet cette maladie et comment s’en protéger ? Vincent Valinducq nous dit tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce n’est pas un problème d’hygiène

Contrairement à ce qu’on pourrait le penser, la gale n’est pas une conséquence d’un manque de propreté ou d’une hygiène douteuse, mais c’est un parasite qui creuse des sillons au niveau de l’épiderme, ce qui provoque des démangeaisons. Très contagieuse, la gale peut se transmettre par une simple peau à peau. "La gale peut toucher tous types de personnes, quels que soient leur âge, leur hygiène et leur milieu social", prévient l’Assurance Maladie.

Cette pathologie se développe surtout dans les environnements fermés où les contacts sont prolongés. "La gale sévit par petites épidémies dans les collectivités : Maisons de retraite, services hospitaliers, écoles, crèches...", rappelle l’Assurance Maladie. La gale peut aussi se transmettre lors de relations intimes, faisant donc de cette pathologie, une infection sexuellement transmissible. Enfin, la manipulation de vêtements ou de tissus contaminés peut aussi transmettre la gale.

Quels sont les symptômes de la gale et comment s'en débarrasser ?

Les personnes touchées par cette pathologie souffrent de très fortes démangeaisons nocturnes. Il y a des zones qui sont plus fréquentes, à savoir les coudes, le nombril, les mains, l’avant des poignets et les organes génitaux. Parfois, on retrouve des sillons entre les doigts et des lésions cutanées.

Le traitement de la gale est assez laborieux. Il se fait de manière individuelle, mais il faut savoir que l’entourage proche devra aussi se faire traiter. Les médecins peuvent prescrire une lotion antiparasitaire ou la prise de comprimé. Il faudra également laver tout le linge à 60° et traiter les tissus fragiles avec un produit acaricide. Jugée honteuse, cette maladie est très souvent diagnostiquée avec retard. Or, elle est particulièrement contagieuse. Il est donc important de consulter son médecin au moindre doute, d’autant plus que "des épisodes de gale sont régulièrement signalés", rappelle l’Assurance Maladie.