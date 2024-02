En donnant son sang, chaque Français peut sauver trois vies

En donnant son sang, il est possible de sauver trois vies en seulement une heure ? C'est un acte de générosité qui n'a pas de prix et pourtant les banques manquent de sang. Vincent Valinducq revient sur les conditions du don de sang dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Il faudrait 10 000 dons du sang pour couvrir les besoins en France. Le don du sang est un acte de générosité, d’altruisme et surtout, il ne prend pas plus d’une heure. Une heure, un don, c’est tout ce qu’il faut pour sauver trois vies, comme le rappelle Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quelles sont les conditions pour donner son sang ?

Le docteur de la Matinale rappelle qu’il faut être âgé entre 18 et 70 ans, peser 50 kilos au minimum et ne pas être sous le coup de contre-indications. Ces dernières peuvent être temporaires, comme le retour d’un voyage à l’étranger, la réalisation d’un tatouage, la pose d’un piercing ou des soins dentaires récents. Dans ce cas-là, il faut attendre quatre mois avant de pouvoir donner son sang. Par ailleurs, depuis mars 2022, l’orientation sexuelle n’est plus prise en compte dans les critères d’éligibilité.

Comment donner son sang ?

Il suffit de se rendre dans les centres de collecte et prendre rendez-vous. Il est aussi possible d’aller sur le site de l’établissement français du sang afin de connaitre les centres de collectes près de chez vous. Donner son sang ne prend pas plus d’une heure de son temps. Un infirmier ou une infirmière passe d’abord en revue les critères d’éligibilité, passe ensuite le temps du prélèvement de sang (entre 8 à 10 minutes) et enfin, vient le temps de repos et de la collation.

Donner son sang pour sauver des vies

On dit souvent que les superhéros ne portent pas de capes. Or, donner son sang permet de se glisser dans la peau d’un superhéros, car lorsque l’on donne, on peut sauver trois vies. Le sang prélevé contient des plaquettes, des globules rouges et du plasma. Ce sont ces trois composants qui, lorsqu’ils sont transfusés à des patients, qui permettent de les sauver. Les Français peuvent donner plusieurs fois leur sang, en respectant un délai de six semaines entre deux prélèvements. Vincent Valinducq rappelle qu’une femme peut donner 4 fois au maximum sur 12 fois. Les hommes, eux, peuvent donner au maximum six fois.