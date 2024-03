L’eau en bouteille est-elle vraiment meilleure que l’eau du robinet ?

Environ 72% des Français utilisent l'eau du robinet tous les jours, et 28% l'eau en bouteille. L'eau minérale que l'on achète en magasin, prélevée dans les sources de montagne, est-elle vraiment meilleure ? Réponse avec Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1 ?

S’hydrater suffisamment est primordiale pour garder notre corps en bonne santé. En France, on consomme principalement de l’eau du robinet. Selon un baromètre Ifop, nous sommes 72% à consommer de l’eau du robinet et 28% à acheter de l’eau minérale en bouteille. Une tendance qui est à l’inverse de celle que l’on connaissait avant les années 2000. Qu’est-ce qui est le mieux ? Anaïs Grangerac nous dit tout dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Du plastique retrouvé dans l’eau en bouteille

On a toujours vanté les mérites de l’eau minérale en bouteille, qui serait meilleure et plus pure. D’ailleurs, elle est toujours conseillée pour les femmes enceintes et les nourrissons. Cependant, une récente étude publiée par une revue américaine a de quoi faire vaciller les idées reçues sur l’eau en bouteille. Elle révélait qu’une bouteille d’eau, à elle seule, contiendrait près de 245 000 fragments de plastique. Or ces particules microscopiques peuvent passer dans le sang et l’organisme.

De quoi effrayer. Toutefois, cette étude est à relativiser puisque l’étude a été réalisée sur trois marques seulement, restées anonymes, à l’échelle mondiale. Mais il est vrai que le procédé de fabrication est le même pour toutes les bouteilles et dès lors que l’eau est dans un contenant en plastique.

Quid de l’eau du robinet ?

L’eau du robinet est l’aliment le plus contrôlé en France. En effet, il y a environ 18 millions d’analyses réalisées chaque année par les autorités sanitaires. Pour les plus curieux, il est même possible de se renseigner sur la qualité de l’eau du robinet de sa ville sur le site de Sante.gouv.

Pour celles et ceux qui trouvent un goût trop calcaire ou trop chloré à cette eau, il existe des solutions pour l’améliorer. La plus simple et la plus répandue reste la carafe filtrante, qui, désormais, existe en verre (histoire de bannir le plastique). Elle est pratique et très efficace, à condition bien sûr, de penser à changer les filtres très fréquemment. Il est aussi possible d’utiliser des billes en céramique à déposer dans une carafe ou dans une bouteille en verre. L’argile a pour vertu de filtrer naturellement le calcaire et les résidus de pesticide. Résultat : l’eau est plus saine et sans arrière-goût de calcaire. Dernière astuce : glisser un bâton de charbon Binchotan. Ce charbon actif améliore le goût de l’eau, supprime le chlore et libère des minéraux bénéfiques pour l’organisme. Comme les billes de céramique, il est possible de s’en procurer pour une dizaine d’euros seulement.

Et si vous voulez vous épargner du travail supplémentaire, vous pouvez tout simplement acheter des systèmes de filtration qui se fixe directement sur le robinet.