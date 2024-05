Féculents, légumes surgelés, thé… Cinq idées reçues sur la nutrition

Parler de nutrition est parfois un casse-tête et de nombreuses idées reçues circulent. Pourtant, faire attention au contenu de son assiette est essentielle pour maintenir un corps en bonne santé. Anaïs Grangerac nous aide à y voir plus clair dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quand on parle de nutrition, on entend souvent tout et son contraire. Par exemple, on a tendance à croire que le beurre est plus gras que l’huile. Faux. L’huile est composée à 100 % de lipide quand le beurre ne contient "que" 82 % de matières grasses. Cependant, l’huile est excellente pour la santé puisqu’elle contient des oméga 3, des vitamines et des acides insaturées. De ce fait, oui, l’huile est meilleure pour la santé que le beurre. Manger sainement et faire attention à son alimentation relèvent d’un casse-tête et il est parfois difficile de s’y retrouver. Anaïs Grangerac nous aide à nous y retrouver dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Idée reçue n°1 : manger des féculents le soir est déconseillé

On entend souvent qu’il faut manger léger avant de dormir et qu’il est donc préférable de laisser de côté les pommes de terre ou encore les pâtes. Or, on peut très bien consommer des féculents. Les nutritionnistes s’accordent tous à dire qu’il est nécessaire d’avoir des glucides à chaque repas, y compris celui du soir. En effet, les glucides sont considérés comme le carburant du corps. L’organisme en a besoin, notamment pour le cœur, le foie et nos muscles. Il est donc important de ne pas faire l’impasse sur les féculents. En revanche, on évite les excès.

Idée reçue n°2 : les légumes frais sont meilleurs que les légumes frais

En réalité, les surgelés sont plus intéressants sur le plan nutritionnel que les légumes frais. À moins de cultiver ses propres légumes dans son potager, on achète nos carottes, haricots et autres petits pois dans le commerce. Or, entre le moment où ils ont été récoltés et le moment où ils sont disposés en rayons, il s’est écoulé plusieurs jours. Pendant ce laps de temps, l’oxydation fait son œuvre et le légume perd de ses qualités nutritionnelles et nutritives. La surgélation, elle, vient stopper le phénomène d’oxydation et figer le processus.

Idée reçue n°3 : le thé hydrate aussi bien que l’eau

C’est faux. Le thé n’hydrate pas mieux, voire déshydrate plus. Lorsque l’on boit du thé, certes, on boit de l’eau, mais on ingère aussi de la théine, une molécule qui déshydrate. Donc, le thé n’entre pas dans la recommandation des deux litres d’eau par jour nécessaire pour le bon fonctionnement de notre organisme. De même pour le café ou les jus de fruits.

Idée reçue n°4 : faut-il manger plus gras le midi ou le soir ?

Cela n’a aucune importance. Qu’importe le moment de la journée, le corps a la même capacité d’absorption du gras. D’ailleurs, on brûle aussi des calories pendant le sommeil. Néanmoins, là aussi, il s’agit d’éviter les excès et de ne pas dépasser les 30 % de lipides dans l’assiette. En effet, dessus de ce ratio, le corps stocke le gras et le sucre.

Idée reçue n°5 : le goûter, c’est pour les enfants

C’est une habitude que l’on perd à mesure que l’on grandit. Pourtant, les nutritionnistes ne cessent de le répéter, le meilleur moment pour manger, c’est quand on a faim. Ainsi, une collation dans la journée au moment du goûter ne pose aucun problème. Mais là aussi, tout dépend de la collation que l’on s’offre. On évite les cookies et on opte pour des collations saines comme les énergies balls. Elles sont préparées à base de pâte de dattes et permettent de nous caler et de se faire du bien.