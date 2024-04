Fièvre : nos conseils pour bien choisir son thermomètre

La fièvre est, pour les médecins, un indicateur qui permet de suivre l'évolution d'une maladie. Il existe plusieurs thermomètres à utiliser pour mesurer sa température corporelle. Électronique, frontal, auriculaire ? Vincent Valinducq nous délivre quelques conseils dans Bonjour ! La Matinale TF1 pour bien le choisir.

Vous avez chaud, puis froid et d'un coup, des frissons parcourent tout votre corps. Si la température corporelle est supérieure à 38°, les médecins considèrent qu’il y a une fièvre. Ce nombre est un indicateur important pour eux, car il permet de suivre l’évolution d’une maladie, la réponse à un traitement ou s’il est nécessaire de faire des examens complémentaires. Pour mesurer la chaleur du corps, on utilise un thermomètre, mais comment bien le choisir et comment bien l’utiliser ? Les conseils du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le plus classique : le thermomètre électrique

C’est le modèle le plus répandu dans les foyers français. Il s’utilise de trois manières différentes : buccales, anales ou axillaires, c’est-à-dire sous les bras. Pour un indicateur précis et fiable avec ce type de thermomètre, le docteur Vincent Valinducq préconise une prise buccale, surtout chez les enfants. Cependant, il faut être vigilant, notamment si l’on vient de manger un plat chaud ou si l’on vient de boire une boisson froide, car cela peut fausser les données. La prise de température axillaire est un peu moins fiable parce que la zone est moins hermétique. Et non, il n’est pas nécessaire d’ajouter systématiquement 0,50°, cela dépend de la marque du thermomètre.

Le plus technique : le thermomètre auriculaire

Comme son nom l’indique, la prise de température se fait via les oreilles. Pour bien mesurer, il est important d’avoir la bonne position. Il est nécessaire de tirer l’oreille vers le haut et en arrière. Pourquoi ? Parce que cela permet d’aligner la sonde avec le tympan. En effet, le thermomètre auriculaire mesure la chaleur au niveau de ce canal.

Le plus ludique : le thermomètre frontal

Il ressemble à un taser et a connu un boom avec la crise sanitaire. Même si on l’appelle "thermomètre frontal" et que la mesure se fait sur le front, le docteur Valinducq conseille de placer ce dispositif au niveau des tempes pour une prise plus fiable. En effet, une artère passe à cet endroit. L’objet va donc pouvoir prendre la mesure au niveau des vaisseaux sanguins.

Fièvre : quand faut-il s’inquiéter ?

Chez les enfants de moins de trois mois, il est primordial de consulter en urgence dès lors qu’il y a de la fièvre, car le système immunitaire du nourrisson n’est pas encore mature. Il faut également prendre en compte d’autres anomalies, comme la coloration de la peau et des lèvres, la respiration et le comportement de l’enfant (est-il amorphe ?). En présence de ces signes, il ne faut pas tarder. À l’âge adulte, si le malade supporte la fièvre, il n’est pas utile de consulter. En revanche, si elle persiste pendant plusieurs jours, la consultation est nécessaire.

Enfin, le docteur Valinducq préconise la prise de paracétamol pour faire baisser la fièvre (mais après la prise de température), de bien s’hydrater et d’éviter de trop se couvrir, car cela fait augmenter davantage la température corporelle.