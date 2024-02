Gastro-entérite : quelques conseils pour passer entre les mailles du filet

C’est l’un des virus qui circule le plus en hiver : la gastro-entérite. On l’attrape facilement et on le transmet tout autant, c’est la raison pour laquelle il se propage si vite. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Vincent Valinducq nous prodigue quelques conseils pour passer entre les mailles du filet.

Récemment, 140 passagers voyageant à bord du Queen Victoria ont été mis en quarantaine. Pourquoi ? À cause d’une épidémie de gastro-entérite qui a touché tous les voyageurs. Très contagieuse, cette inflammation de la muqueuse de l’estomac se propage à une vitesse grand V. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Vincent Valinducq nous dit comment y couper.

La gastro-entérite, c’est quoi ?

Il s’agit d’un virus qui déclenche une inflammation du système digestif. Elle se manifeste par des vomissements, des diarrhées, des douleurs et crampes abdominales. Très contagieuse, la gastro-entérite se transmet surtout par voie manu portée. Santé publique France estime que plus de 21 millions d’épisodes de gastro-entérites aiguës virales surviennent chaque année.

Comment passer entre les mailles du filet ?

Si un membre de votre foyer à la gastro, il est conseillé de prendre quelques précautions pour ne pas être contaminé. Il ne s’agit pas de déménager, mais de reprendre l’un des gestes barrières que l’on connait bien maintenant : se laver très régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique pour éviter de déposer les germes partout dans la maison. On désinfecte les surfaces et les objets que l’on touche fréquemment : téléphone, poignées de portes, télécommande… On évite les contacts directs avec les personnes malades et on ne partage pas les couverts ou les brosses à dents (évidemment). Dans les toilettes, on rabat la cuvette avant de tirer la chasse d’eau pour éviter les projections.

Comment traiter une gastro-enterite ?

De manière générale, la maladie passe entre deux et cinq jours. Mais pendant ce temps-là, il est conseillé d’adapter son alimentation. Le docteur Vincent Valinducq préconise de boire de l’eau sucrée (avec du sucre ou du sirop) pour casser les nausées et les vomissements. Il conseille de boire des petites gorgées et non des grands verres. On évite de consommer des fruits et des légumes. En effet, constitués de fibres, ils peuvent accélérer le transit. On privilégie le riz, les pâtes et les pommes de terre. Une bonne hygiène suffit amplement pour traiter la gastro. En revanche, si vous êtes une personne fragile, n'hésitez pas à aller consulter un médecin.