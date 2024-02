Grignotage : les bons conseils d’Anaïs Grangerac pour ne plus céder à la tentation

Qui n'a jamais craqué devant un paquet de chips ou une tablette de chocolat ? En France, selon le centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie, nous sommes 30% à grignoter. Dans "Bonjour ! La Matinale TF1", Anaïs Grangerac nous donne quelques conseils pour résister à la tentation.

Grignoter, ça veut dire quoi ?

Il s’agit de ces petites prises alimentaires intempestives en dehors des repas, c’est donc très différent de la collation qui relève d’un besoin physiologique pour nourrir la faim. Quand on grignote, on mange sans avoir faim et surtout sans savoir pourquoi. Problème : lorsqu’on cède à l’appel de la nourriture, on ne va pas forcément se tourner vers des concombres ou des tomates. Non, on se rue sur un paquet de chips ou de gâteaux, un sachet de confiserie ou encore une tablette de chocolat, bref, on préfère du gras, du sucré et du salé. En résumé : des aliments qui sont très pauvres sur le plan nutritif.

Pourquoi grignote-t-on ?

Ennui, petits creux, gourmandise, réconfort, flemme de cuisiner… les raisons qui expliquent le grignotage sont très nombreuses. Lorsqu’il est occasionnel, il est sans conséquence, en revanche quand cela devient un réflexe, il peut y avoir de véritables répercussions néfastes sur la santé.

Les conseils pour ne plus céder à la tentation

Quand on grignote en dehors des repas pour calmer la sensation de faim, c’est peut-être parce que le repas en question n’était pas suffisant. On a tendance à réduire la quantité de nos assiettes, pour de diverses raisons. Or, on réduit également les apports énergétiques et nutritifs. Résultat : notre organisme n’a pas assez de jus pour tenir jusqu’au prochain repas. Donc premier conseil : on mange suffisamment pendant les principaux repas de la journée et de manière équilibrée. Une bonne assiette doit comporter ½ de légumes crus et/ou cuits, ¼ de féculents complets, ¼ de protéines et un peu d’huile végétale.

L’autre raison qui nous pousse à grignoter, c’est une alimentation trop sucrée. Or le sucre appelle le sucre. Pour éviter les pics glycémiques et surtout la descente trop rapide, on essaie de réduire au maximum les petits-déjeuners trop sucrés par exemple et on privilégie les aliments avec un indice glycémique bas, comme les œufs, les avocats ou encore du muesli.

Dernier conseil, si le grignotage est émotionnel et qu’on se rue sur un pot de glace ou un paquet de chips pour s’apporter du réconfort, il est important de prendre le temps de comprendre ses émotions. Si ces pulsions sont récurrentes, il est important d’aller prendre rendez-vous chez un psychologue pour se faire aider.