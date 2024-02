Hygiène : les Français changent-ils assez souvent leurs draps ?

Les chercheurs s'intéressent de près à nos habitudes en matière de draps. Selon un sondage datant de 2022, trois Français sur quatre changent leurs draps une fois par semaine. Est-ce conforme aux recommandations ?

À quelle fréquence faut-il changer ses draps ? Ils "doivent être changés toutes les semaines", répond Philip Tierno, microbiologiste à l'université de New York. Les Français jouent-ils le jeu ? Selon une étude Ifop datant de 2022, trois personnes interrogées sur quatre déclarent changer leurs draps une fois par semaine, explique Benjamin Muller dans sa chronique du jour.

