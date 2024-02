Hypertension : comment détecter cette maladie silencieuse ?

D'après Santé publique France, 17 millions de personnes de plus de 18 ans sont atteintes d'hypertension artérielle. Toutefois, six millions d'entre eux l'ignorent. Vincent Valinducq nous dévoile tout sur cette maladie silencieuse dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Il est possible d’avoir de l’hypertension sans le savoir. C’est d’ailleurs, souvent le cas. On estime que 6 millions de Français souffrent de cette maladie, pourtant, ils n’en ont pas conscience. La raison ? Il s’agit d’une pathologie silencieuse. Vincent Valinducq nous explique pourquoi il est important de surveiller sa tension dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment lire un tensiomètre ?

Devant cette flopée de chiffre qui s’affiche lorsque l’on prend sa tension, on peut se sentir un peu perdu. Comment savoir si on est en hypertension ou non ? Le docteur de la Matinale nous explique qu’il y a deux chiffres à prendre en compte : le premier est la pression systolique, c’est-à-dire la pression dans les artères quand le cœur se contracte et éjecte le sang. Le deuxième ? La pression diastolique qui indique la pression quand le cœur se dilate. Le premier doit être compris entre 100 et 140 (on entend souvent 10 et 14), le deuxième doit être compris entre 60 et 90. On parle d’hypertension artérielle quand la pression systolique est supérieure à 140 mmHg et que la pression diastolique supérieure à 90 mmHg.

Les recommandations de Vincent Valinducq pour prendre sa tension ?

Pour surveiller sa tension, il est possible de s’équiper de tensiomètre pour surveiller sa tension. Il est préférable de se procurer ces appareils en pharmacie, beaucoup plus fiables.

Le docteur préconise de placer son bras croisé devant le cœur pour prendre la tension et non pas laisser le bras ballant, car cette position peut fausser la mesure. Par ailleurs, il propose de réaliser un tableau et de prendre trois mesures pendant trois jours, trois fois par jour, matin, midi et soir. D'ailleurs, avant de placer l'appareil, il est impératif de rester au calme durant au moins cinq minutes et d'éviter de parler. Il faudra ensuite emmener ces informations chez votre médecin traitant qui pourra analyser les chiffres et vérifier s’il y a de l’hypertension artérielle. Ces auto-mesures permettent d’avoir des résultats plus fiables, car lorsque l’on se rend chez le médecin, il peut y avoir un peu de nervosité qui altère et fausse les chiffres, c'est l'effet "blouse blanche".

Pourquoi il est important de suivre son hypertension ?

L’hypertension ne doit pas être prise à la légère, car elle présente des risques graves pour la santé, si elle n’est pas prise en charge. Non seulement, elle diminue l’espérance de vie, mais elle peut aussi provoquer des complications cardiovasculaires et insuffisance cardiaque. L’hypertension artérielle a aussi une incidence sur d’autres organes du corps, notamment les yeux et les reins. Elle peut aussi causer des maladies neurodégénératives. Il est donc essentiel de contrôler très régulièrement sa tension, chez soi ou chez le médecin. Par ailleurs, l’alimentation joue aussi sur la tension, il est conseillé d’éviter le sel, mais aussi d'éviter la surconsommation de sucres, de viandes rouges, de graisses (particulièrement saturées) et de féculents. On privilégie les fruits et les légumes, des produits laitiers allégés en matières grasses, des céréales complètes, des viandes blanches, mais aussi du poisson. Enfin, il est important de conserver un poids sain.

Dernière précision : si votre tension dépasse une fois la barre des 140 mmHg, pas de panique, cela ne signifie pas que vous souffrez d'hypertension.