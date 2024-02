Implants dans le cerveau : ce n'est plus de la science-fiction, mais doit-on s'inquiéter ?

L'implant neuronal, mis au point par Elon Musk, a été reçu par un premier être humain. On a l'impression que c'est un film de science-fiction. Doit-on s'inquiéter ? De quoi s'agit-il ? Vincent Valinducq nous en dit plus.

L’implant neuronal, conçu par le milliardaire Elon Musk, a été reçu par le premier être humain ce dimanche 28 janvier. Cela paraît complètement fou et tout droit sorti d’un film de science-fiction… Mais non ! C’est le patron de X (ex-Twitter) et cofondateur de la start-up Neuralink lui-même qui l’a annoncé. Et pour l’heure, le patient se "porte bien", selon le milliardaire. Mais de quoi s’agit-il et faut-il s’inquiéter ? Le docteur Vincent Valinducq nous en dit plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

323 millions de dollars soulevés

Le nom de cette puce, implantée dans le cerveau, est simple comme bonjour : "Télépathie". La promesse faite par Elon Musk, c’est de relier le cerveau humain à une machine par la pensée. Il y a quelques années, le cofondateur avait déjà implanté cette puce de la taille d’une pièce de monnaie, mais dans un cerveau de singe qui avait permis au primate de jouer à des jeux sur l’ordinateur par la pensée.

En mai dernier, la FDA (l’agence du Département de la Santé et des Services Humains des États-Unis) avait donné son autorisation pour tenter un essai clinique sur l’Homme. Résultat : 323 millions de dollars avaient été soulevés, et de nombreuses personnes aux profils différents s’étaient portées volontaires pour utiliser cette première puce.

Comment ça marche ?

Rien de plus simple aussi : la puce est implantée au niveau de la zone de contrôle dans le cerveau, et via ses différents capteurs, elle analyse l’activité neuronale et la convertit en un geste. Par exemple, par la pensée, vous pourriez totalement envoyer un SMS sans même toucher votre téléphone, ou même allumer la télévision, augmenter son volume… En bref, c’est une innovation tout de même assez incroyable.

La finalité, Elon Musk ne s’en cache pas. Il souhaite, évidemment, prioriser les patients atteints de paralysie pour leur permettre de marcher à nouveau, redonner la vue à ceux qui l’ont perdue, etc. Une première promesse médicale donc, même si le milliardaire avoue qu’à terme, il aimerait que l’Homme soit totalement relié à l’intelligence artificielle (IA).

Un patient français guéri grâce à un implant

Mais le cofondateur de Neuralink n’est pas le seul à occuper le terrain de l’implant neuronal. En septembre 2023, une société néerlandaise a également mis en place un implant qui accouplerait le cerveau avec la moelle épinière pour redonner la marche aux tétraplégiques. Récemment, des chercheurs franco-suisses ont mis au point une neuroprothèse localisée dans le dos qui a permis à un patient français de 61 ans, atteint de la maladie du Parkinson, de pouvoir remarcher de manière très fluide. L’impression donc que l’on avance vers de nouvelles et bonnes choses qui redonnent de l’espoir.