Ces petits gestes simples pour soulager les "jambes lourdes"

Les hommes peuvent être touchés par les jambes lourdes autant que les femmes. L'âge est un facteur de risque comme l'excès de poids, l'hérédité ou le mode de vie. Vincent Valinducq nous délivre quelques conseils pour relancer la circulation sanguine dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les mollets sont tendus, les jambes semblent pesantes et sensibles à la fatigue ? Ces signes s'accentuent au fil de la journée, surtout après une journée de travail à piétiner ou quand la chaleur est écrasante. Ce phénomène s'appelle "les jambes lourdes" et il est causé par une stagnation du sang ou une insuffisance veineuse. Vincent Valinducq nous propose quelques conseils pour soulager cette sensation dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Pourquoi a-t-on les "jambes lourdes" ?

On pense à tort que les jambes lourdes ne touchent que les femmes. Les hommes aussi peuvent ressentir ce phénomène. Il s'agit d'une mauvaise circulation sanguine. Le sang stagne dans les jambes et peine à remonter des pieds jusqu'au cœur. Il existe quelques facteurs qui favorisent l'apparition des jambes lourdes, à savoir l'âge, l'excès de poids, l'hérédité ou encore le mode de vie. Le tabac diminue la tonicité des veines, ces dernières ont plus de mal à faire circuler le sang. Enfin, dernier facteur : la chaleur. En effet, les veines ne sont pas fans des températures élevées. Quand il faut chaud, elles ont tendance à se dilater.

Les patients souffrant d'une mauvaise circulation sanguine ressentent une lourdeur dans les jambes, les pieds et les chevilles qui gonflent, des crampes dans le bas du mollet. Par ailleurs, les symptômes ont tendance à s'aggraver en fin de journée ou quand le mercure explose.

Que faire pour faire remonter le sang ?

Pour soulager les jambes lourdes, le docteur de la Matinale préconise de la fraîcheur. Il conseille de mettre les jambes sous un jet d'eau froide pour relancer la circulation et la remontée du sang. Il existe également des petits exercices à faire à la maison. On pose les jambes contre un mur, on frotte les pieds l'un contre l'autre pendant trois minutes puis plie une jambe et l'autre. L'objectif est de diriger le sang vers le cœur. Il est aussi conseillé de bien marcher et surtout de boire beaucoup d'eau. Enfin, la pratique d'un sport comme la marche, le vélo ou la natation est idéale pour soulager les jambes lourdes. En revanche, on évite le tennis ou le squash, car les rebonds et à-coups, parce qu'on écrase le système vasculaire sous les veines qui ne peuvent pas propulser le sang.