L'art de rester jeune selon le Dr Jimmy Mohamed : le bloc-notes des chroniqueurs de Bonjour !

Bonjour ! La Matinale TF1 recevait ce matin le docteur Jimmy Mohamed à l'occasion de la sortie de son livre "Zéro contrainte pour rester jeune". Au centre des discussions avec les chroniqueurs ce mercredi : la nouvelle tendance à noter les médecins, la philosophie de la zéro contrainte et l'importance des câlins et des contacts physiques pour vivre longtemps.

Bruce Toussaint et ses chroniqueurs "Bonjour ! La Matinale TF1" recevaient ce mercredi le docteur Jimmy Mohamed. Médecin référent de l'émission de France 5, "Le Magazine de la santé" et consultant pour France Info, il sort un nouveau livre de sa série "Zéro contrainte" : "Zéro contrainte pour rester jeune, il n'y pas d'âge pour commencer ! 35 astuces pour vivre mieux et plus longtemps", chez Flammarion.

L'invité : Jimmy Mohammed Source : Bonjour !

Jimmy Mohammed évoque dans le bloc-notes des chroniqueurs de l'émission cette nouvelle tendance à noter les médecins, mais aussi la philosophie de la zéro contrainte et l'importance des câlins et des contacts physiques pour vivre longtemps.