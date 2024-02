VIDÉO - Douches froides, bains de glaçons : quels bienfaits pour la santé ?

Quand on veut rester branché, il faut savoir faire quelques folies de son corps. Aujourd'hui, le bain de glaçons est l'un des sommets de la branchitude. Les célébrités comme Lady Gaga et Harry Styles font de l'immersion en eau glacée.

Une douche froide pour attaquer la journée ? Figurez-vous que c'est tendance. Le saviez-vous : après chaque concert, Lady Gaga se plonge intégralement dans un bain de glaçons rempli à ras bord ! L'interprète de "Shadow" reste immergée ainsi pendant 5 à 10 minutes avant d'enchainer avec un bain chaud de 20 minutes puis d'entamer une phase de "compression" dans une combinaison rembourrée de glaçons. Une bonne idée pour rester frais ? Le décryptage de Monique Younes est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

