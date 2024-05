La danse plus efficace que la marche pour rester en forme ?

La danse est un excellent moyen de se remettre en forme. Cette pratique, accessible à tous, tonifie le corps, améliore la coordination ainsi que l'équilibre et maintient la santé cardiovasculaire. Le docteur Jean-Marc Sène conseille de danser trois fois par semaine dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La pratique sportive est essentielle pour rester en forme et être en bonne santé. Si courir ou aller à la salle de sport, n’est pas votre tasse de thé, en revanche, il y a une activité qui permet de tonifier le corps, travailler l’équilibre et la coordination : C’est la danse. Cela tombe bien, c’est ce que nous prescrit le docteur Jean-Marc Sène dans Bonjour ! La Matinale TF1 : trente minutes par jour, trois fois par semaine !

La danse fait du bien au corps

Quand on danse, on se met en mouvement et on sollicite tous les muscles et en particulier les muscles profonds. Ces derniers ne sont pas visibles en surface, ils sont situés très près de nos os et de la colonne vertébrale. Ils sont indispensables pour nous permettre de tenir debout, mais aussi pour protéger notre dos par exemple. Hélas, on ne les mobilise finalement pas assez, notamment lorsque l’on pratique de la musculation. Pour les solliciter, on peut opter pour le gainage, mais aussi la danse. Cette activité permet aussi de travailler l’équilibre et la coordination, deux éléments que l’on travaille énormément dans les sports comme le patinage ou la gymnastique, or, ce sont des pratiques moins accessibles.

La danse contribue aussi à maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Les personnes qui dansent ont, ainsi, moins de chance de développer des maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, pour rester en forme, la danse serait plus efficace que la marche.

Cette pratique stimule l’activité neuronale et travaille la neuroplasticité du cerveau. D’après une étude publiée dans le New England Journal of Medecine, la danse permet de réduire le risque de trouble des fonctions supérieures qui peuvent apparaître lorsque l’on vieillit. En effet, danser régulièrement fait diminuer de 75 % le risque de démence après 75 ans.

La danse fait du bien à la tête

La danse est un excellent moyen de réduire le taux de stress et l’anxiété. Pourquoi ? Parce que cette activité permet la sécrétion des hormones du bonheur et du plaisir, à savoir la sérotonine, la dopamine et la libération des endorphines. Un trio de choc qui rend heureux et qui encourage aussi l’affirmation de soi et encourage la capacité de résilience. C’est aussi un moyen d’évacuer les tensions et les émotions difficiles à vivre, comme la colère ou la frustration, et elle aide aussi les individus à mieux accepter son corps et à mieux contrôler sa respiration.

Par ailleurs, c’est une très bonne activité sociale. Danser nous connecte aux autres, puisque prendre des cours de danse permet de rencontrer des individus, de surmonter les douleurs psychiques, lutter contre la solitude et l’isolement et renforcer le lien social. La danse est par ailleurs souvent prescrite dans les cas de parcours de soin.